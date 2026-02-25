Augmented Reality im Containerdienst

Laut Unternehmen ist die Anwendung direkt im Webshop eingebunden und funktioniert browserbasiert auf gängigen Smartphones und Tablets.

Mithilfe der AR-Technologie sollen sich Größenverhältnisse, Platzbedarf und Zugänglichkeit im realen Umfeld visualisieren lassen. Die 3D-Modelle werden über die Kamera mobiler Endgeräte in die Umgebung projiziert. Dadurch können potenzielle Stellflächen im Vorfeld beurteilt und Fehlbestellungen oder Umplanungen reduziert werden. Eine zusätzliche App-Installation ist nicht erforderlich.

Augustin Entsorgung ist in den Geschäftsbereichen Altmetall, Kreislaufwirtschaft, Kanal und Straße sowie Sonderabfall tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Meppen betreibt 14 weitere Standorte in Nordwestdeutschland und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Aktenvernichtung, Altmetallrecycling, Containerdienstleistungen, Kanalsanierungen sowie die Entsorgung von Sonderabfällen für Kommunen, Gewerbe- und Privatkunden.