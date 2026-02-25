Anzeige

Augmented Reality im Containerdienst

Augustin Entsorgung erweitert seinen Online-Shop um eine Augmented-Reality-Funktion. Kunden sollen Container und AUMI Miet-WCs über maßstabsgetreue 3D-Modelle virtuell am vorgesehenen Standort platzieren und die Aufstellsituation vor der Bestellung prüfen können.
Augmented Reality im Containerdienst
Copyright: Augustin Entsorgung
Anzeige

Laut Unternehmen ist die Anwendung direkt im Webshop eingebunden und funktioniert browserbasiert auf gängigen Smartphones und Tablets.

Mithilfe der AR-Technologie sollen sich Größenverhältnisse, Platzbedarf und Zugänglichkeit im realen Umfeld visualisieren lassen. Die 3D-Modelle werden über die Kamera mobiler Endgeräte in die Umgebung projiziert. Dadurch können potenzielle Stellflächen im Vorfeld beurteilt und Fehlbestellungen oder Umplanungen reduziert werden. Eine zusätzliche App-Installation ist nicht erforderlich.

Augustin Entsorgung ist in den Geschäftsbereichen Altmetall, Kreislaufwirtschaft, Kanal und Straße sowie Sonderabfall tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Meppen betreibt 14 weitere Standorte in Nordwestdeutschland und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Aktenvernichtung, Altmetallrecycling, Containerdienstleistungen, Kanalsanierungen sowie die Entsorgung von Sonderabfällen für Kommunen, Gewerbe- und Privatkunden.

Quelle: Augustin Entsorgung
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Thommen Group ordnet Schweizer Führung neu

Uniroh seit 10 Jahren bvse-Entsorgungsfachbetrieb

Digitale Plattform für PPWR-Compliance

Leichter Zuwachs beim E-Schrott-Recycling

Zirkuläres Bauen in Berlin Tegel

Elektrische Lkw für Entsorgungslogistik

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link