Neue CEO für Veolia Deutschland

Verbindung von Konzern- und Landesfunktion

Menning bleibt parallel stellvertretende Finanzchefin des Konzerns. Die Doppelfunktion verbindet operative Verantwortung in Deutschland mit Aufgaben auf Konzernebene. Damit soll die Abstimmung zwischen nationaler Organisation und Unternehmenszentrale gestärkt werden.

Erfahrung im deutschen Markt

Emmanuelle Menning ist seit 2014 für Veolia in Deutschland tätig. Nach ihrer Ernennung zur Finanzchefin Deutschland im Jahr 2016 wechselte sie 2020 in die Konzernzentrale. Dort verantwortet sie derzeit die globale Finanz- und Beschaffungsstrategie.

Umsetzung der strategischen Roadmap

In ihrer neuen Funktion arbeitet Menning mit dem Führungsteam aus Finanz-, operativer und Personalverantwortung zusammen. Ziel ist die Umsetzung des Effizienzprogramms sowie die Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung in Deutschland. Der Führungswechsel dient der engeren Verzahnung mit der Konzernleitung und soll die Kontinuität in der Umsetzung der Unternehmensstrategie sichern.