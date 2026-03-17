bvse verabschiedet langjährige Vizepräsidenten

Beide prägten über viele Jahre hinweg die Fachverbandsarbeit und setzten wichtige Impulse für die Entwicklung ihrer Branchen.

Bernd Franken baute den bvse-Fachverband Recycling von Reifen und Gummi maßgeblich mit auf. Ihm gelang es, zahlreiche Unternehmen dieser Recyclingbranche für den Verband zu gewinnen und so die Themen Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung in diesem Segment nachhaltig zu stärken.

Martin Dinier leitete als Vorsitzender den Fachverband Akten- und Datenträgervernichtung. Unter seiner Führung wurde das bvse-Qualitätssiegel etabliert, das auf die DIN 66399 und mittlerweile auf die ISO 21964 Bezug nimmt. Dieses Siegel gilt heute als wichtiger Standard für Sicherheit und Qualität in der Datenvernichtung.

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock würdigte das Engagement der beiden scheidenden Vizepräsidenten: „Bernd Franken und Martin Dinier haben mit ihrem Fachwissen, ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft Wesentliches für die Reputation und die Weiterentwicklung des Verbandes geleistet“, betonte er. Beide hätten den bvse über viele Jahre hinweg geprägt und entscheidend zur Professionalisierung ihrer Fachbereiche beigetragen.