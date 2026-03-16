Treibhausgasemissionen 2025 stagnieren weitgehend

Damit liegen die Emissionen weiterhin unter der nach Klimaschutzgesetz zulässigen Jahresemissionsgesamtmenge von 661,6 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten. Seit 1990 hat Deutschland seine Treibhausgasemissionen um rund 48 Prozent reduziert. Die Entwicklung zeigt jedoch, dass sich die Dynamik der Emissionsminderung zuletzt abgeschwächt hat.

Um das gesetzliche Ziel einer Reduktion um 65 Prozent bis 2030 zu erreichen, müssten die Emissionen ab 2026 jährlich im Durchschnitt um etwa 42 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente sinken.

Unterschiedliche Entwicklungen in den Sektoren

Die Emissionsentwicklung verlief 2025 je nach Wirtschaftssektor unterschiedlich. In der Industrie gingen die Emissionen auf rund 144,1 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente zurück. Der Rückgang um etwa 5,6 Millionen Tonnen hängt vor allem mit einer geringeren Produktion in energieintensiven Branchen und einem sinkenden Einsatz fossiler Energieträger zusammen.

Im Verkehrssektor stiegen die Emissionen dagegen auf 146,3 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente und lagen damit um rund 2,1 Millionen Tonnen über dem Vorjahr. Auch der Gebäudesektor verzeichnete einen Anstieg. Die Emissionen beliefen sich auf 103,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente und lagen um etwa 3,4 Millionen Tonnen höher als 2024. Ein wesentlicher Faktor war eine kühlere Heizperiode.

Im Energiesektor sanken die Emissionen leicht auf rund 189,1 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente. Der Rückgang um etwa 0,6 Millionen Tonnen steht im Zusammenhang mit einer steigenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Gleichzeitig fiel die Stromproduktion aus Windenergie aufgrund eines windarmen ersten Halbjahres niedriger aus als im Vorjahr.

Die Emissionen in Landwirtschaft und Abfallwirtschaft blieben gegenüber 2024 weitgehend stabil.

Energiewende und Infrastruktur

Der Energiesektor bleibt zentral für die sektorübergreifende Transformation. Der Ausbau von Solarenergie und Windenergie wurde 2025 fortgesetzt. Genehmigungen für neue Windkraftanlagen erreichten ein Volumen von rund 21 Gigawatt.

Parallel dazu wurden Genehmigungsverfahren für etwa 2.000 Kilometer neue Stromleitungen abgeschlossen. Der Ausbau der Netzinfrastruktur und der Energiespeicher gilt als Voraussetzung für eine weitere Integration erneuerbarer Energien in das Energiesystem.

Elektrifizierung im Verkehr und Gebäudebereich

Im Verkehrssektor zeigen sich erste strukturelle Veränderungen. Deutschland verfügt mittlerweile über mehr als 180.000 öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Der Anteil batterieelektrischer Pkw an den Neuzulassungen lag 2025 bei rund 20 Prozent und damit deutlich über dem Vorjahr.

Auch im Gebäudesektor nimmt der Einsatz elektrischer Heiztechnologien zu. Im Jahr 2025 wurden rund 299.000 Wärmepumpen installiert. Damit übertraf diese Technologie erstmals Gasheizungen bei den neu verkauften Heizsystemen. Technologische Entwicklungen, sinkende Betriebskosten und steigende Installationskapazitäten im Handwerk tragen zu dieser Entwicklung bei.

Klimaziel 2030 weiterhin erreichbar

Neben den Emissionsdaten veröffentlichte das Umweltbundesamt auch Projektionsdaten zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen bis 2030. Auf Basis der bis November 2025 umgesetzten Maßnahmen ergibt sich eine Minderung der Emissionen um rund 62,6 Prozent gegenüber 1990.

Damit wird das gesetzliche Ziel einer Reduktion um 65 Prozent noch nicht vollständig erreicht. Zusätzliche Maßnahmen wären erforderlich, um die Lücke zu schließen.

Die sektorübergreifenden Jahresemissionsmengen des Klimaschutzgesetzes werden im Zeitraum von 2021 bis 2030 rechnerisch knapp eingehalten. Der bisher vorhandene Puffer bei den Emissionen ist jedoch nahezu vollständig aufgebraucht.

EU-Vorgaben und zusätzliche Maßnahmen

Im Rahmen der europäischen Klimaschutzverordnung vergrößert sich nach aktueller Projektion die kumulierte Emissionslücke Deutschlands zwischen 2021 und 2030. Sie steigt auf rund 255 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente.

Vor allem im Verkehrs- und Gebäudesektor besteht daher zusätzlicher Handlungsbedarf. Investitionen in Energieeffizienz, Elektrifizierung und erneuerbare Energien gelten als zentrale Voraussetzungen, um fossile Energieträger zu ersetzen und mögliche Zertifikatskäufe innerhalb der EU zu vermeiden.

Wald entwickelt sich wieder zur CO₂-Senke

Der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft verursachte 2025 Nettoemissionen von rund 26,9 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente und bleibt damit weiterhin eine Nettoquelle.

Die aktuellen Daten zeigen jedoch eine Erholung der Wälder nach den Trockenjahren zwischen 2018 und 2023. Der Wald nahm im Jahr 2025 rund 19,3 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente mehr auf, als er emittierte, und wirkt damit wieder als Netto-Senke.

Langfristig sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die Senkenziele für 2030, 2040 und 2045 zu erreichen. Neben natürlichen Senken könnten dabei auch technische Verfahren zur CO₂-Entnahme eine Rolle spielen.

Langfristige Entwicklung bis 2045

Auf Basis der bislang umgesetzten Maßnahmen ergibt sich laut Projektion bis 2040 eine Emissionsminderung von rund 80 Prozent gegenüber 1990. Bis 2045 wird eine Reduktion um etwa 83 Prozent erwartet.

Für die vollständige Transformation zur Klimaneutralität sind daher weitere politische und wirtschaftliche Maßnahmen erforderlich, insbesondere in den Bereichen Energieversorgung, Industrie, Gebäude und Verkehr.

Zum Bericht