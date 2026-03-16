Neue Geschäftsführung bei Berlin Recycling

Erfahrung in Entsorgungswirtschaft und Kreislaufwirtschaft

Dr. Stefan Bleckwehl verfügt über langjährige Erfahrung in der Entsorgungswirtschaft und der Kreislaufwirtschaft. In verschiedenen Führungsfunktionen der Branche verantwortete er Geschäftsbereiche im Umfeld der Energieerzeugung und von Waste-to-Energy-Anlagen. Darüber hinaus war er mit der strategischen Weiterentwicklung von Unternehmen der Kreislaufwirtschaft befasst.

Fokus auf Unternehmensentwicklung

Mit dem Eintritt von Dr. Stefan Bleckwehl stärkt Berlin Recycling seine Geschäftsführung mit zusätzlicher Branchenexpertise. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Weiterentwicklung des Unternehmens sowie auf der strategischen Ausrichtung im Bereich Recycling und Entsorgung.

Wechsel in der Interimsführung

Der bisherige Interims-Geschäftsführer Markus Bokelmann beendet seine Tätigkeit bei Berlin Recycling zum 15. März 2026.