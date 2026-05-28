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Revision der ISO 14001: Klimawandel, Lieferketten und Biodiversität werden Pflicht

Die überarbeitete Umweltmanagementnorm ISO 14001:2026 ist seit April 2026 veröffentlicht. Unternehmen müssen künftig Klimarisiken, Biodiversität und Lieferkettenverantwortung stärker in ihr Umweltmanagementsystem integrieren. Für bestehende Zertifikate gilt eine Übergangsfrist bis April 2029.
Luftaufnahme eines Containerterminals bei Dämmerung mit reihenweise angeordneten Schiffscontainern und Hafenkränen vor einem Himmel in warmen Tönen
Geordnete Komplexität: Containerterminals stehen exemplarisch für die vor- und nachgelagerten Lieferketten, welche die ISO 14001:2026 künftig stärker in die Umweltverantwortung einbezieht. (Quelle: KI/Claude Sonnet)
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Zehn Jahre nach der letzten Revision ist die aktualisierte Norm ISO 14001:2026 am 15. April 2026 veröffentlicht worden. Die neue Version reagiert auf veränderte regulatorische und ökologische Rahmenbedingungen und erweitert die Anforderungen an Umweltmanagementsysteme in mehreren zentralen Punkten.

TÜV Süd Österreich fasst die wichtigsten Neuerungen im Überblick zusammen:

  • Klimawandel: Klimaaspekte werden als verpflichtender Bestandteil in die Norm aufgenommen und müssen systematisch berücksichtigt werden.
  • Erweiterte Umweltaspekte: Biodiversität, Ressourcenverfügbarkeit und Verschmutzungsniveaus fließen stärker ein – in Übereinstimmung mit der EU-Kreislaufwirtschaftsstrategie.
  • Risikobasierte Planung: Risiko- und Chancenidentifikation sowie Maßnahmenplanung werden klarer strukturiert.
  • Lieferkette: Höhere Anforderungen gelten für externe Prozesse sowie vor- und nachgelagerte Lieferkettenstufen, einschließlich Dokumentation und Nachweisführung.
  • Managementverantwortung: Das Top-Management muss Umweltaspekte sichtbarer steuern und die Weiterentwicklung der Umweltleistung aktiv vorantreiben.

Mit der Veröffentlichung startete eine Übergangsfrist von voraussichtlich 36 Monaten. Zertifikate nach ISO 14001:2015 behalten damit bis spätestens 14. April 2029 ihre Gültigkeit. Organisationen sollten die verbleibende Zeit nutzen, um bestehende Systeme zu analysieren, Ziele zu definieren und Verantwortlichkeiten zu klären.

Quelle: TÜV Süd Österreich
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