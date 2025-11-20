Anzeige

Landwehr investiert neue Bodenaufbereitungsanlage

Die Landwehr Bauschuttdepot GmbH errichtet am Standort Lintel in Zusammenarbeit mit Binder+Co eine Bodenwaschanlagen. Der Baubeginn ist bereits erfolgt, die Inbetriebnahme ist für Dezember 2025 geplant.
Landwehr investiert neue Bodenaufbereitungsanlage
Copyright: Peter Smiatek
Anzeige

Mit der neuen Anlage ergänzt Landwehr sein bestehendes Bauschuttrecycling um einen weiteren zentralen Baustein der Kreislaufwirtschaft: die Aufbereitung von mineralischen Böden bis zur Bodenklasse BM-F3. Das Bodenmaterial stammt unter anderem aus Rückbauprojekten, Erdaushüben, Tiefbauarbeiten oder Bankettsanierungen.

Die Anlage ist auf einen Durchsatz von 120 Tonnen pro Stunde ausgelegt und erstreckt sich über eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern. Im angeschlossenen Bodenlagerbereich stehen zusätzlich 4.000 Quadratmeter Lagerfläche für die Annahme und Zwischenlagerung der Böden zur Verfügung – je nach Belastungsklasse innen oder außen.

In der Aufbereitung befinden sich rund 500 Kubikmeter Prozesswasser im Umlauf – dieses wird kontinuierlich gereinigt und wiederverwendet.

Zur Gesamtanlage gehört auch eine neue Technikhalle, in der Geräte, Maschinen und Anlagentechnik untergebracht sind. Ein besonderes Detail: Die Halle ist eine Zweitverwertung – sie stand zuvor an einem anderen Standort und wurde für das Projekt in Lintel umgesetzt und wiederverwendet.

Aus den aufbereiteten Böden entstehen künftig sechs hochwertige Produkte:

Zwei Sande in unterschiedlicher Körnung und vier definierte Gesteinskörnungen.

Diese Materialien können anschließend im Straßen-, Tief- und Erdbau wiederverwendet werden.

Quelle: Landwehr Bauschuttdepot GmbH
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

BR Bayern und bvse gemeinsam für mehr Qualität und Praxisnähe im Baustoffrecycling

Abrissarbeiten mit Abbruchbagger 830 Vario Tool

Wird Bodenaushub endlich zum Wertstoff?

Erste Anlage von Remex für KMF-Abfälle in Betrieb

Bau-, Abbruch- und Recyclingwirtschaft legt Positionspapier vor

Prallbrecher für mobile Bauschuttaufbereitung

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link