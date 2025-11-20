Anzeige

Neues Markendesigns für EdDE

Die Entsorgergemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft (EdDE) will im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am 20. November in Hamburg ihr neues Corporate Design vorstellen.
Das neue Logo verbindet den Markenkern der EdDE mit zeitgemäßem und zukunftsweisendem Design. Es präsentiert sich deutlich moderner als das Vorgängermotiv, das seit 1996 im Einsatz war. Besonderes Augenmerk liegt auf der visuellen Betonung der EdDE-Kernkompetenz: der hochwertigen Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben als integraler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft im Zusammenspiel von kommunaler und privater Wirtschaft.

Die im Layout grundlegend neu gestalteten Werbeträger mit dem neuen EdDE-Logo sind für alle EdDE-Entsorgungsfachbetriebe ab dem 20.11.2025 im Shop der neuen EdDE-Website unter bestellbar. Vorhandene Werbeträger mit dem alten Logo, beispielsweise LKW-Aufkleber, können die EdDE-Entsorgungsfachbetriebe aber während einer Übergangszeit noch weiter nutzen. Die Änderung des zertifizierten Entsorgungsfachbetriebe-Überwachungszeichens auf den Werbeträgern bleibt somit für die Mitgliedsbetriebe vorerst freiwillig.

Quelle: EdDE
