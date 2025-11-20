Anzeige

Pyrum und SUAS Ecology gründen Joint Venture in Tschechien

Pyrum und SUAS Ecology eine Beteiligungsvereinbarung für das Joint Venture „SUAS reTIRE s.r.o.“ in Tschechien unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung beteiligt sich Pyrum mit 49 % am Eigenkapital des neuen Gemeinschaftsunternehmens, das die Entwicklung, den Bau und den Betrieb eines hochmodernen Recyclingwerks in Tschechien vorsieht.
(Quelle: Pixabay, Adam Radosavljevic)
Mit der Sicherstellung ihres Eigenkapitalanteils von rund 8,6 Mio. € hat Pyrum einen wichtigen Schritt zur vollständigen Projektfinanzierung erreicht. Ein weiterer großer Meilenstein ist der Abschluss eines langfristigen Ölabnahmevertrags über zehn Jahre für das im künftigen Werk produzierte Pyrolyseöl.

Als nächstes folgen die Finalisierung der Kreditverträge mit der finanzierenden Bank in Tschechien sowie der Abschluss des Anlagenkaufvertrags. Spätestens im Frühjahr 2026 sollen zudem Anlagenteile mit langen Lieferzeiten bestellt werden, parallel zur Vorbereitung des Spatenstichs.

Die neue Anlage mit einer Recyclingkapazität von über 22.000 Tonnen Altreifen jährlich wird in Vřesová, nahe der deutsch-tschechischen Grenze, entstehen und voraussichtlich 2027 den Betrieb aufnehmen. SUAS betreibt am Standort bereits ein Kraftwerk, das das bei der Pyrolyse entstehende Gas künftig ohne zusätzliche Investitionen verstromen kann.

Quelle: Pyrum
