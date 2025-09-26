Neuwahl im bvse-Frauennetzwerk: Neue Vorständinnen im Amt

Das Frauennetzwerk des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Für die kommenden drei Jahre übernehmen engagierte Branchenvertreterinnen die Leitung des Netzwerks, das Frauen aus der Recycling- und Entsorgungswirtschaft vernetzt und ihre Sichtbarkeit stärkt.

Die bisherigen Vorständinnen blickten auf erfolgreiche Jahre zurück, in denen das Netzwerk zahlreiche Veranstaltungen und Projekte initiiert hat. Ziel bleibt es, Frauen in Führungspositionen zu fördern, den Austausch untereinander zu intensivieren und Nachwuchskräften Perspektiven in der Branche aufzuzeigen.

Das bvse-Frauennetzwerk hat sich seit seiner Gründung als wichtige Plattform etabliert, die Themen wie Diversität, Gleichstellung und Fachkräftesicherung in der Recyclingwirtschaft sichtbar macht. Mit dem neuen Vorstand will das Netzwerk seine Arbeit fortsetzen und den Dialog innerhalb der Branche weiter ausbauen.