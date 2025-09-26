Anzeige

Borealis nimmt neue Compounding-Anlage für Rezyklate in Belgien in Betrieb

Borealis hat im belgischen Beringen eine neue Anlage zur Herstellung von Rezyklat-Compounds eröffnet. Sie soll die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Recyclingkunststoffen für anspruchsvolle Anwendungen bedienen.
Blick in die neue Borealis-Compounding-Anlage in Beringen mit mehreren großen Edelstahltrichtern und Fördertechnik.
Die neue Compounding-Anlage am Standort Beringen liefert Rezyklat-Compounds für anspruchsvolle Anwendungen. (Quelle: Borealis)
Der Kunststoffkonzern Borealis hat im belgischen Beringen eine neue Compounding-Anlage in Betrieb genommen. Die moderne Linie wurde speziell für die Verarbeitung von Rezyklaten entwickelt und ergänzt das bestehende Werk am Standort.

Nach Unternehmensangaben ermöglicht die Anlage die Herstellung von hochwertigen Rezyklat-Compounds, die sich für technische Anwendungen in der Automobil- und Konsumgüterindustrie eignen. Durch den Einsatz innovativer Verfahrenstechnik können unterschiedliche Post-Consumer-Kunststoffe verarbeitet und zu Materialien mit konstant hoher Qualität aufbereitet werden.

Mit der Investition will Borealis die Kreislaufwirtschaft im Kunststoffsektor stärken und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Rohstoffen bedienen. Das Unternehmen setzt dabei auf enge Kooperationen mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um den Einsatz von Recyclingmaterialien in neuen Produkten weiter zu erhöhen.

Die neue Linie in Beringen ist Teil der Borealis-Strategie „Everminds“, die auf den Ausbau von Kunststoff-Kreislauflösungen abzielt. Parallel arbeitet das Unternehmen an weiteren Projekten, um Kapazitäten und Materialqualität im Recycling kontinuierlich zu verbessern.

Quelle: Borealis
