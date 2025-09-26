Borealis nimmt neue Compounding-Anlage für Rezyklate in Belgien in Betrieb

Der Kunststoffkonzern Borealis hat im belgischen Beringen eine neue Compounding-Anlage in Betrieb genommen. Die moderne Linie wurde speziell für die Verarbeitung von Rezyklaten entwickelt und ergänzt das bestehende Werk am Standort.

Nach Unternehmensangaben ermöglicht die Anlage die Herstellung von hochwertigen Rezyklat-Compounds, die sich für technische Anwendungen in der Automobil- und Konsumgüterindustrie eignen. Durch den Einsatz innovativer Verfahrenstechnik können unterschiedliche Post-Consumer-Kunststoffe verarbeitet und zu Materialien mit konstant hoher Qualität aufbereitet werden.

Mit der Investition will Borealis die Kreislaufwirtschaft im Kunststoffsektor stärken und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Rohstoffen bedienen. Das Unternehmen setzt dabei auf enge Kooperationen mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um den Einsatz von Recyclingmaterialien in neuen Produkten weiter zu erhöhen.

Die neue Linie in Beringen ist Teil der Borealis-Strategie „Everminds“, die auf den Ausbau von Kunststoff-Kreislauflösungen abzielt. Parallel arbeitet das Unternehmen an weiteren Projekten, um Kapazitäten und Materialqualität im Recycling kontinuierlich zu verbessern.