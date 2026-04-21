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Kneipp erhält Zertifizierung für mikroplastikfreie Produkte

Neun Produktgruppen der Kneipp GmbH sind durch den TÜV SÜD und die Initiative flustix als mikroplastikfrei im Produktinhalt zertifiziert worden. Die Auszeichnung „flustix PLASTIKFREI – Produktinhalt Mikroplastikfrei“ umfasst unter anderem Duschgele, Pflegeöle, Lippenpflege sowie Badeprodukte. Ziel ist eine nachvollziehbare Kennzeichnung von Produkteigenschaften für Marktteilnehmer und Verbraucher.
mikroplastikfreie Kosmetik zertifiziert
Copyright: Flustix
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Regulatorischer Hintergrund und Marktanforderungen

Mikroplastik ist aufgrund seiner Persistenz in der Umwelt Gegenstand regulatorischer Maßnahmen. Partikel gelangen unter anderem über Kosmetik- und Körperpflegeprodukte in natürliche Kreisläufe. Für Verbraucher war die Überprüfung entsprechender Produktangaben bislang eingeschränkt möglich. Mit der EU-Richtlinie „Empowering Consumers for the Green Transition“, die ab dem 27. September 2026 Anwendung findet, werden Anforderungen an Umweltangaben konkretisiert. Aussagen wie „mikroplastikfrei“ erfordern künftig eine unabhängige Bestätigung.

Vor diesem Hintergrund wurden 16 Produkte aus neun Kategorien der Kneipp GmbH geprüft und zertifiziert. Der Verzicht auf Mikroplastik ist Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

Zertifizierungsverfahren und Prüfprozess

Die Zertifizierung basiert auf einer mehrstufigen Prüfung. Akkreditierte Prüflabore analysieren die Inhaltsstoffe der Produkte. Die Ergebnisse werden durch Fachpersonal von TÜV SÜD bewertet und auf Konformität geprüft. Auf dieser Grundlage erfolgt die Vergabe des Siegels durch flustix. Die geprüften Produktgruppen wurden jeweils in ein bis drei Varianten mit unterschiedlichen Duftprofilen untersucht.

Regelmäßige Überwachungsprüfungen sind Bestandteil des Verfahrens. Sie sollen sicherstellen, dass die Anforderungen an Umweltangaben dauerhaft eingehalten werden und Anpassungen an regulatorische Entwicklungen erfolgen.

Quelle: TÜV Süd
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