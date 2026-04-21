Kneipp erhält Zertifizierung für mikroplastikfreie Produkte

Regulatorischer Hintergrund und Marktanforderungen

Mikroplastik ist aufgrund seiner Persistenz in der Umwelt Gegenstand regulatorischer Maßnahmen. Partikel gelangen unter anderem über Kosmetik- und Körperpflegeprodukte in natürliche Kreisläufe. Für Verbraucher war die Überprüfung entsprechender Produktangaben bislang eingeschränkt möglich. Mit der EU-Richtlinie „Empowering Consumers for the Green Transition“, die ab dem 27. September 2026 Anwendung findet, werden Anforderungen an Umweltangaben konkretisiert. Aussagen wie „mikroplastikfrei“ erfordern künftig eine unabhängige Bestätigung.

Vor diesem Hintergrund wurden 16 Produkte aus neun Kategorien der Kneipp GmbH geprüft und zertifiziert. Der Verzicht auf Mikroplastik ist Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

Zertifizierungsverfahren und Prüfprozess

Die Zertifizierung basiert auf einer mehrstufigen Prüfung. Akkreditierte Prüflabore analysieren die Inhaltsstoffe der Produkte. Die Ergebnisse werden durch Fachpersonal von TÜV SÜD bewertet und auf Konformität geprüft. Auf dieser Grundlage erfolgt die Vergabe des Siegels durch flustix. Die geprüften Produktgruppen wurden jeweils in ein bis drei Varianten mit unterschiedlichen Duftprofilen untersucht.

Regelmäßige Überwachungsprüfungen sind Bestandteil des Verfahrens. Sie sollen sicherstellen, dass die Anforderungen an Umweltangaben dauerhaft eingehalten werden und Anpassungen an regulatorische Entwicklungen erfolgen.