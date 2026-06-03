Altreifen als Rohstoff: Gummigranulat für Spielplätze

Für Kommunen, Schulen und Kitas, die Spielplätze barrierefrei gestalten wollen, sind gebundene Fallschutzbeläge aus Reifen-Gummigranulat eine mögliche Alternative zu losen Materialien. Ebene, formstabile Oberflächen ermöglichen auch Kindern mit Rollstühlen oder Gehhilfen die uneingeschränkte Nutzung der Spielfläche.

Die Produkte der New-Life-Partnerunternehmen erfüllen nach Angaben der Initiative die Normen DIN EN 1176 und DIN EN 1177 für Fallhöhen bis drei Meter. Fugenlose Systeme eignen sich für unregelmäßige Grundrisse und Dachspielplätze; Plattenware lässt sich bei Bedarf abschnittsweise austauschen.

Grundlage der Materialien ist mechanisch verwertetes Altreifen-Granulat, ein Sekundärrohstoff, der sonst überwiegend in die Verbrennung gehen würde. Die Initiative New Life fördert dessen Einsatz in langlebigen Produkten für den Außenbereich.