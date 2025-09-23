Anzeige

Monika Kattermann neue Vizepräsidentin des bvse

Die bvse-Mitgliederversammlung hat Monika Kattermann auf der Jahrestagung des Verbands zur 1. Vizepräsidentin gewählt. Sie folgt auf Christiane Neuhaus, die das Amt bislang innehatte.
Monika Kattermann steht neben bvse-Präsident Henry Forster, der ihr bei der Jahrestagung des Verbands in Bad Gögging einen Blumenstrauß überreicht. Auf der Leinwand im Hintergrund ist „Wahl 1. Vizepräsidentin“ zu lesen.
(Quelle: bvse)
Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) hat Monika Kattermann zur neuen 1. Vizepräsidentin gewählt. Damit folgt sie auf Christiane Neuhaus, die das Amt zuvor innehatte.

Kattermann ist seit vielen Jahren im Verband aktiv, unter anderem als langjährige Vorsitzende der bvse-Entsorgergemeinschaft. In ihrer neuen Funktion als bvse-Vizepräsidentin will sie künftig die Arbeit des Präsidiums maßgeblich mitgestalten und die Interessen der Mitgliedsunternehmen in Politik und Wirtschaft vertreten.

Kattermann war bis Ende 2023 Geschäftsführende Gesellschafterin der mittelständischen Firmengruppe Recycling Entsorgung & Logistik (REL), einem Unternehmen, das seit 1995 umfassende Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft anbietet. Durch ihre Management- und Praxiserfahrung bei REL bringt sie umfassendes Wissen über die Herausforderungen der Branche in die Arbeit des bvse ein.

Das Verbandspräsidium würdigte zugleich die Verdienste von Christiane Neuhaus und hob hervor, dass mit Kattermann eine erfahrene Branchenexpertin nachrückt.

Neben der Wahl der neuen bvse-Vizepräsidentin stehen auf der Mitgliederversammlung auch Fachthemen auf der Agenda. Diskutiert werden unter anderem die Auswirkungen neuer regulatorischer Vorgaben sowie die Rolle der Branche bei der Umsetzung von Klimazielen und Ressourcenschonung.

Einen ausführlichen Bericht über die bvse-Jahrestagung 2025 lesen Sie in der Ausgabe 10/2025 des RECYCLING magazins.

Quelle: bvse/ms
