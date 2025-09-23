Anzeige

16 Millionen Euro für neues Kompetenzzentrum Kunststoffrecycling

In Weißandt-Gölzau entsteht ein Kompetenzzentrum für Kunststoffrecycling und Upcycling. Bund und Land fördern das Projekt mit insgesamt 15 Millionen Euro.
Architektonische Visualisierung zeigt die geplanten Gebäude des Kompetenzzentrums Kunststoffrecycling in Weißandt-Gölzau mit Zufahrten, Bäumen und Parkplätzen.
Visualisierung des geplanten Kompetenzcentrums Kunststoffrecycling in Weißandt-Gölzau (Quelle: Vollack Gruppe)
Anzeige

In Weißandt-Gölzau wird ein neues Kompetenzzentrum für Recycling und Upcycling von Kunststoffabfällen (Reka) aufgebaut. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff übergab dazu den Förderbescheid an das Institut für Kunststofftechnologie und -recycling (IKTR). Insgesamt fließen 16,75 Millionen Euro in das Projekt, davon rund 15 Millionen Euro aus Fördermitteln des Bundes und des Landes.

Das Reka soll eine Plattform für Wissens- und Technologietransfer schaffen und Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft in der Modellregion enger vernetzen. Geplant sind ein Technikum mit modernster Ausstattung, neue Labore sowie ein Konferenzzentrum für bis zu 80 Personen.

Nach Angaben des IKTR werden Forschungsschwerpunkte unter anderem auf Kunststoffrecycling, Upcycling-Methoden, Flammschutzlösungen und „Design for Recycling“ gelegt. Ziel sei es, hochwertige Rezyklate herzustellen, Neuware zu ersetzen und nachhaltige Verfahren schneller in die industrielle Anwendung zu überführen.

IKTR-Leiterin Anke Schadewald betonte, dass mit dem Projekt nicht nur die Forschung ausgebaut, sondern auch Arbeitsplätze geschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen gestärkt werde.

Das Kompetenzzentrum versteht sich als Leuchtturmprojekt für Deutschland und Europa. Es soll Wissen durch Publikationen, Weiterbildung, Netzwerke und Beratung verbreiten und so einen Beitrag zur Transformation hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft leisten.

Quelle: Institut für Kunststofftechnologie und -recycling
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Recyclingnetz für PVC-Altfenster wächst bundesweit

Neue Recyclinglösung für Folien und Leichtstoffe auf der K 2025

Tecpart meldet Höchststand an Gästen bei Jahrestagung in Heilbronn

Plastchem stellt nachhaltige PVC-Compounds auf der K 2025 vor

Kunststoffrecycling im Fokus: Coperion präsentiert Lösungen in Düsseldorf

Schuhproduktion: BASF setzt auf Recyclingkonzepte und Automatisierung

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link