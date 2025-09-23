Anzeige

Recyclingnetz für PVC-Altfenster wächst bundesweit

Recore hat im Rahmen seiner Kooperation mit Rewindo sieben neue Annahmestellen für PVC-Altfenster eingerichtet. Damit wächst das bundesweite Netzwerk auf 107 Standorte.
Ein Bagger mit Greifarm hebt alte PVC-Fensterrahmen auf einen Haufen vor einem Gebäude, um sie für das Recycling zu verladen.
PVC-Altfenster werden mit einem Greifer gesammelt und für das Recycling vorbereitet. (Quelle: Rewindo)
Recore hat seine Zusammenarbeit mit Rewindo ausgeweitet und sieben neue Annahmestellen für PVC-Altfenster geschaffen. Nach Angaben von Rewindo steigt die Gesamtzahl der registrierten Standorte damit auf 107.

Neu hinzugekommen sind die Remondis-Niederlassungen in Erftstadt, Melsdorf, Hamburg, Wildeshausen und Werlte sowie die Betriebe Schneider & Sohn in Gammesfeld und Föll Baustoffhandel in Buchloe. Mit insgesamt 25 eigenen Standorten stellt Recore damit rund ein Viertel aller Rewindo-Annahmestellen bundesweit.

Die Sammelpunkte nehmen sowohl kleinere als auch größere Mengen Altfenster, -türen und -rollläden an. Das Angebot richtet sich insbesondere an Handwerksbetriebe, Montagetrupps und Entsorgungsunternehmen, die keine großen Mengen lagern können oder wollen.

Nach Angaben von Rewindo konnte trotz schwieriger Marktlage die Menge an recyceltem Material im Jahr 2024 leicht gesteigert werden. Damit leiste das Netzwerk einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der europäischen PVC-Branche Vinyl Plus sowie zur Circular Plastics Alliance (CPA) der EU-Kommission.

Recore verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, Ressourcenverbrauch in der Fensterbranche durch Recycling zu senken. Durch die Kooperation mit Rewindo entstehe eine Bündelung von Kompetenzen, die das Sammeln und Verwerten von PVC-Altfenstern effizienter mache.

Quelle: Rewindo
