Neues Kreislaufprogramm für Hygieneprodukte

Kimberly-Clark Professional stellt mit Rewew ein neues Programm für die nachhaltige Verwertung von schwer recycelbaren Hygieneprodukten vor. Es ersetzt den bisherigen Right-Cycle-Service und soll umfassende End-to-End-Lösungen für Unternehmen mit ambitionierten ESG- und Zero-Waste-Zielen bieten. In Deutschland ist Renew angeblich bereits das größte Recyclingprogramm für Papierhandtücher.
Luftaufnahme eines grünen Waldes mit dem Renew-Logo von Kimberly-Clark Professional und dem Slogan „Create new life from used products“.
Nachhaltige Kreislauflösungen für Hygieneprodukte: Das Renew-Programm stellt die Weiterentwicklung des bisherigen Right-Cycle-Programms dar. (Quelle: Kimberly-Clark)
Kimberly-Clark Professional hat mit Renew eine Weiterentwicklung seines etablierten Recyclingprogramms Right Cycle vorgestellt. Der neue Service, der ab September 2025 verfügbar ist, bietet umfassende End-to-End-Lösungen für die Rücknahme und Wiederverwertung schwer recycelbarer Hygieneprodukte – darunter Papierhandtücher, Spender und Wischtücher.

Das Programm wurde konzipiert, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele, CO₂-Reduktionsvorgaben und Zero-Waste-Strategien zu unterstützen. Neben der Sammlung gebrauchter Artikel umfasst Renew regelmäßige Berichte über Abfallvermeidung und Emissionseinsparungen. Bereits ab Januar 2026 sollen alle bisherigen Right-Cycle-Kunden auf Renew umgestellt werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem praktischen Nutzen für Unternehmen: Auch benutzte Produkte von Mitbewerbern können in Deutschland und Großbritannien über Renew eingesammelt werden. In Deutschland ist das Programm nach Unternehmensangaben mit über 400 Standorten das größte Recyclingprogramm für Papierhandtücher. Die Wiederverwertung erfolgt zentral im Kimberly-Clark Werk in Koblenz, das bis 2029 vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden soll.

„Mit Renew bieten wir eine einfache, skalierbare Lösung, um Hygieneprodukte nachhaltig zu entsorgen – ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Sicherheit“, erklärt Kristin Barrett, Circularity Programme Manager bei Kimberly-Clark Professional. Das neue Angebot versteht sich dabei nicht nur als Recyclingservice, sondern als Baustein für eine umfassende Kreislaufwirtschaft in Unternehmen.

Quelle: Kimberly-Clark
