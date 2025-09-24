K 2025: Dosier- und Wägetechnologien für Compoundieren und Recycling

Der Schweizer Technologieanbieter Coperion präsentiert auf der K 2025 ein deutlich erweitertes Portfolio für das Dosieren und Wiegen von Schüttgütern. Die Integration der Marken Coperion K-Tron und Coperion (ehemals Schenck Process FPM) hat das Angebot an Dosier- und Wägelösungen für die Kunststoffindustrie verbreitert.

In Halle 14, Stand B19 stehen Compoundieranwendungen im Mittelpunkt. Gezeigt werden unter anderem der T35 Doppelschnecken-Dosierer mit ActiFlow-Technologie und elektronischer Druckkompensation sowie neue Geräte wie die AccuRate Series 602 und der MechaTron Coni-Flex Einfachschnecken-Dosierer. Sie zeichnen sich durch einfache Wartung und flexible Einsatzmöglichkeiten aus.

Im Außengelände (FG/CE07) stellt Coperion Lösungen für das Kunststoffrecycling vor. Dazu gehören der Mechatron FB Dosierer für Neuware und Recyclingmaterialien sowie der Vibrationsdosierer K3-V200, der eine schonende gravimetrische Dosierung von Flakes und Glasfasern ermöglicht. Ergänzt wird das Portfolio durch den Einfachschnecken-Dosierer S60, der frei fließende Schüttgüter verarbeitet.

Mit der Erweiterung seines Technologieportfolios will Coperion Herstellern und Recyclern helfen, ihre Prozesse zuverlässiger und effizienter zu gestalten.