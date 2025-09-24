Anzeige

K 2025: Dosier- und Wägetechnologien für Compoundieren und Recycling

Auf der K 2025 in Düsseldorf stellt Coperion sein erweitertes Portfolio an Dosier- und Wägetechnologien vor. Der Fokus liegt auf präzisen Lösungen für Compoundieranwendungen und das Kunststoffrecycling.
Industrieller Dosierer Mechatron FB von Coperion mit großem zylindrischem Trichter und seitlichem Antrieb, freigestellt vor weißem Hintergrund.
Der Dosierer wurde speziell für den Einsatz in Kunststoffrecycling-Anwendungen entwickelt. (Quelle: Coperion)
Anzeige

Der Schweizer Technologieanbieter Coperion präsentiert auf der K 2025 ein deutlich erweitertes Portfolio für das Dosieren und Wiegen von Schüttgütern. Die Integration der Marken Coperion K-Tron und Coperion (ehemals Schenck Process FPM) hat das Angebot an Dosier- und Wägelösungen für die Kunststoffindustrie verbreitert.

In Halle 14, Stand B19 stehen Compoundieranwendungen im Mittelpunkt. Gezeigt werden unter anderem der T35 Doppelschnecken-Dosierer mit ActiFlow-Technologie und elektronischer Druckkompensation sowie neue Geräte wie die AccuRate Series 602 und der MechaTron Coni-Flex Einfachschnecken-Dosierer. Sie zeichnen sich durch einfache Wartung und flexible Einsatzmöglichkeiten aus.

Im Außengelände (FG/CE07) stellt Coperion Lösungen für das Kunststoffrecycling vor. Dazu gehören der Mechatron FB Dosierer für Neuware und Recyclingmaterialien sowie der Vibrationsdosierer K3-V200, der eine schonende gravimetrische Dosierung von Flakes und Glasfasern ermöglicht. Ergänzt wird das Portfolio durch den Einfachschnecken-Dosierer S60, der frei fließende Schüttgüter verarbeitet.

Mit der Erweiterung seines Technologieportfolios will Coperion Herstellern und Recyclern helfen, ihre Prozesse zuverlässiger und effizienter zu gestalten.

Quelle: Coperion
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Neuer Leitfaden empfiehlt modernen Brandschutz für Abfallanlagen

Brikettieren für die Gießerei

Farbsortierung für hochreine Metallrückgewinnung

NGR und Kreyenborg kooperieren bei Geruchsreduktion von Kunststoffrezyklaten

Cronimet Alfa testet Sennebogen-Akkumaschine

Mobilbagger von Sennebogen im Recyclingeinsatz

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link