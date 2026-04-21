Urban Mining Group bündelt Recyclingaktivitäten

Die neue Unternehmensgruppe soll bundesweit Aktivitäten im Bereich Recycling-Baustoffe bündeln. Imhäuser bleibt signifikant beteiligt. Die Urban Mining Group wird künftig sämtliche Anteile an Blasius Schuster halten.

Ziel ist der Aufbau einer wachstumsorientierten Struktur für mineralische Bau- und Abbruchmaterialien. Dieser Stoffstrom stellt mit rund 250 Millionen Tonnen jährlich das größte Aufkommen im deutschen Recyclingmarkt dar.

Fokus auf mineralische Stoffströme

Die Aktivitäten der neuen Gruppe konzentrieren sich auf Entsorgung, Aufbereitung, Logistik und Wiederverwendung mineralischer Baustoffe, insbesondere Erdaushub und Bauschutt. Ziel ist eine effizient organisierte Wertschöpfung entlang großer Materialströme.

Blasius Schuster ist seit mehreren Jahrzehnten im Markt tätig und handelt jährlich erhebliche Mengen mineralischer Materialien. Neben Straßentransporten werden auch Bahn- und Binnenschiffslogistik eingesetzt. Ein Teil der Materialien wird in eigenen Anlagen behandelt oder produziert. Die Unternehmensgruppe ist mit Standorten und Beteiligungen in mehreren Bundesländern vertreten und in ergänzenden Segmenten wie Substratherstellung und Schlammaufbereitung aktiv.

Weiterentwicklung bestehender Strukturen

Innerhalb der neuen Gruppenstruktur sollen die bestehenden Aktivitäten von Blasius Schuster ausgebaut werden. Dies betrifft auch die Eigenmarke für Recyclingprodukte. Schwerpunkte der Weiterentwicklung sind die Behandlung mineralischer Abfälle, multimodale Logistiklösungen sowie die Abwicklung komplexer Stoffströme in Infrastrukturprojekten.

Geplant sind die Erweiterung regionaler Absatzmärkte, die Konsolidierung bestehender Geschäftsfelder sowie die Optimierung technischer Anlagen. Ergänzend sollen neue Distributionswege erschlossen werden. Im operativen Geschäft liegt der Fokus auf stabilen Serviceprozessen, verbesserter Transparenz in Stoffströmen und kürzeren Reaktionszeiten.

Circle als Entwicklungsstandort

Am Standort Offenbach betreibt Blasius Schuster gemeinsam mit mehr als 90 Unternehmen den Innovationsstandort „Circle“. Dort werden Konzepte für zirkuläres Bauen entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt und unter Praxisbedingungen umgesetzt. Ziel ist die verstärkte Rückführung von Materialien aus Bau- und Rückbauprozessen in den Wirtschaftskreislauf.

Die Urban Mining Group beabsichtigt, diese Aktivitäten zu unterstützen und die Nutzung von Recycling-Baustoffen im Markt weiter zu etablieren.

Aufbau einer integrierten Unternehmensgruppe

Die Urban Mining Group plant den Aufbau eines integrierten Verbunds für Recycling- und Entsorgungsleistungen. Blasius Schuster bildet die Ausgangsbasis. Ziel ist eine bundesweit koordinierte Organisation von Stoffströmen, Logistik und Verwertung.

Durch die Bündelung von Leistungen sollen Synergien genutzt und Prozesse standardisiert werden. Dies umfasst insbesondere die Abwicklung großer Materialmengen, die Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten sowie die Bereitstellung von Recycling-Baustoffen in gleichbleibender Qualität.

Ein zentraler Ansatz liegt in der Erweiterung des Netzwerks durch Akquisitionen und Partnerschaften. AUCTUS verfolgt dabei eine Buy-and-Build-Strategie und verfügt über Erfahrung im Aufbau von Unternehmensgruppen in verschiedenen Branchen.