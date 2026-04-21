Sutco UK modernisiert Altens East

Die neue Materialrecyclinganlage verarbeitet bis zu 20 Tonnen trockenen, gemischten Hausmüll pro Stunde. Dabei werden neun Wertstofffraktionen zurückgewonnen, darunter Kunststoffe, Papier, Pappe und Glas.

Anlage für gemischte Abfallströme

Altens East wurde als Materialrecyclinganlage neu aufgebaut und auf die Behandlung gemischter Abfallströme ausgelegt. Ziel ist es, verwertbare Materialien mit definierter Qualität aus dem Inputstrom abzutrennen und für die weitere Verarbeitung bereitzustellen.

Sutco UK übernahm Planung und Bau der Anlage. Zum Einsatz kommen Sortier- und Aufbereitungstechnologien verschiedener Branchenanbieter. Nach Unternehmensangaben ermöglicht das Anlagenkonzept eine effiziente Prozessführung und die Rückgewinnung von Wertstoffen in einer Qualität, die von nachgelagerten Verarbeitern für die Herstellung von Post-Consumer-Rezyklaten genutzt werden kann.

Flexibel für künftige Anforderungen

Die Anlage wurde so konzipiert, dass sie an veränderte Anforderungen in der Abfallbehandlung angepasst werden kann. Damit übernimmt sie eine wichtige Funktion für das Recycling im Nordosten Schottlands.

Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Stadtrat von Aberdeen und SUEZ umgesetzt. Nach Angaben von Sutco UK ist die Anlage darauf ausgelegt, wertvolle Materialien aus dem lokalen Abfallstrom zurückzugewinnen und langfristig eine flexible Betriebsweise zu ermöglichen.