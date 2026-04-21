Anzeige

Sutco UK modernisiert Altens East

Sutco UK, Teil der Sutco Gruppe und Anbieter von Sortier- und Aufbereitungstechnologien, hat die Sortieranlage Altens East in Aberdeen nach dem Brand im Jahr 2022 neu errichtet. Die Anlage dient der Sortierung von Hausmüll und trockenen Wertstoffen.
Sutco UK modernisiert Altens East
Copyright: Sutco
Anzeige

Die neue Materialrecyclinganlage verarbeitet bis zu 20 Tonnen trockenen, gemischten Hausmüll pro Stunde. Dabei werden neun Wertstofffraktionen zurückgewonnen, darunter Kunststoffe, Papier, Pappe und Glas.

Anlage für gemischte Abfallströme

Altens East wurde als Materialrecyclinganlage neu aufgebaut und auf die Behandlung gemischter Abfallströme ausgelegt. Ziel ist es, verwertbare Materialien mit definierter Qualität aus dem Inputstrom abzutrennen und für die weitere Verarbeitung bereitzustellen.

Sutco UK übernahm Planung und Bau der Anlage. Zum Einsatz kommen Sortier- und Aufbereitungstechnologien verschiedener Branchenanbieter. Nach Unternehmensangaben ermöglicht das Anlagenkonzept eine effiziente Prozessführung und die Rückgewinnung von Wertstoffen in einer Qualität, die von nachgelagerten Verarbeitern für die Herstellung von Post-Consumer-Rezyklaten genutzt werden kann.

Flexibel für künftige Anforderungen

Die Anlage wurde so konzipiert, dass sie an veränderte Anforderungen in der Abfallbehandlung angepasst werden kann. Damit übernimmt sie eine wichtige Funktion für das Recycling im Nordosten Schottlands.

Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Stadtrat von Aberdeen und SUEZ umgesetzt. Nach Angaben von Sutco UK ist die Anlage darauf ausgelegt, wertvolle Materialien aus dem lokalen Abfallstrom zurückzugewinnen und langfristig eine flexible Betriebsweise zu ermöglichen.

Quelle: Sutco
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Sort4cycle startet im Ennshafen

Dekarbonisierung im Hochofen mit EASyMelt

Präzise Legierungssortierung für Aluminium

Urban Mining Group bündelt Recyclingaktivitäten

Zellchemiewandel schwächt Recyclingerlöse

Kneipp erhält Zertifizierung für mikroplastikfreie Produkte

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link