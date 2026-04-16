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Semi-mobiler Sensorsortierer IMS 2

Doppstadt stellt gemeinsam mit RTT System GmbH den semi-mobilen Sensorsortierer IMS 2 auf der IFAT vor. Die Anlage ist Teil der Strategie „Doppstadt 2030“ und adres-siert die Aufbereitung heterogener Stoffströme wie Baustellenmischabfall, Gewerbeab-fall und Sperrmüll. Der Sensorsortierer IMS 2 kombiniert sensorbasierte Sortiertechnik mit einem modularen, semi-mobilen Anlagenkonzept.
Sensorsortierer IMS 2
Hendrik Beel (l.), Geschäftsführer der RTT System GmbH, und Dr. Philipp Nel-lessen, Geschäftsführer von Doppstadt, freuen sich über die erfolgreiche Zu-sammenarbeit beider Unternehmen. Copyright: Doppstadt
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Partnerschaft für Sensorsortiertechnik

Die Entwicklung des Sensorsortierers IMS 2 basiert auf einer Kooperation beider Unternehmen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Verknüpfung von Kompetenzen in Maschinenbau, Automatisierung und datenbasierter Stoffstromanalyse. Daraus entstand eine Lösung, die auf die Anforderungen der Entsorgungs- und Recyclingpraxis ausgelegt ist.

Sensorsystem zur Materialerkennung

Zentrales Element des Sensorsortierers IMS 2 ist eine Sensoreinheit mit mehreren Detektionsverfahren. Die Anlage kombiniert Nahinfrarot-Technologie, 3D-Formerkennung und Farberfassung. Die Daten werden in einem KI-basierten System zusammengeführt und zur Identifikation sowie Ausschleusung von Materialien genutzt. Eine integrierte Induktionsschleife ermöglicht zusätzlich die Erkennung von Metallen.

Integration ohne Nassaufbereitung

Der Sensorsortierer IMS 2 arbeitet ohne wasserbasierte Dichtetrennung. Dadurch entfallen Prozesse zur Abwasserbehandlung sowie zur Nachaufbereitung der Fraktionen. Die Anlage ist als integrierbare Lösung ausgelegt und kann in bestehende Systeme des Mobile Modular Processing Concept eingebunden werden. Die Parametrierung erfolgt anwendungsspezifisch und kann bei Bedarf angepasst werden.

Einsatz im modularen Anlagenkonzept

Der Sensorsortierer IMS 2 ist für den Einsatz innerhalb des modularen Anlagenkonzepts von Doppstadt konzipiert. Er ergänzt mobile Aufbereitungslinien um eine sensorbasierte Sortierstufe. Das Konzept basiert auf standardisierten Komponenten und zielt auf flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen. In der Praxis soll dies Investitionsaufwand und Betriebskosten im Vergleich zu stationären Anlagen reduzieren.

Quelle: Doppstadt
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