Circular Valley präsentiert Impulse zur NWKS

Rahmenbedingungen für die Transformation

Die beteiligten Akteure sehen in der Kreislaufwirtschaft einen zentralen Ansatz zur Stärkung von Ressourcenschutz, wirtschaftlicher Stabilität und Versorgungssicherheit. Vor dem Hintergrund geopolitischer und wirtschaftlicher Entwicklungen wird eine beschleunigte Umsetzung als notwendig bewertet.

Investitionssicherheit und Förderung

Für die Skalierung zirkulärer Geschäftsmodelle werden verlässliche Investitions- und Förderbedingungen als Voraussetzung genannt. Langfristig angelegte Programme sollen Innovationen unterstützen und industrielle Anwendungen ermöglichen. Bestehende Förderansätze sollen verstetigt und ausgebaut werden.

Regionale Stoffkreisläufe stärken

Der Ausbau regionaler Kreisläufe wird als Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Stärkung lokaler Wertschöpfung beschrieben. Gleichzeitig können Abhängigkeiten von internationalen Lieferketten reduziert werden.

Energieversorgung als Grundlage

Eine stabile und wettbewerbsfähige Energieversorgung gilt als zentrale Voraussetzung für funktionierende Kreislaufprozesse. Insbesondere der Ausbau erneuerbarer Energien auf regionaler Ebene wird als relevant hervorgehoben.

Regulatorische Rahmenbedingungen anpassen

Komplexe regulatorische Vorgaben werden als Hemmnis für Innovationen bewertet. Vereinfachte Verfahren und flexiblere Rahmenbedingungen können dazu beitragen, neue Technologien schneller zu erproben und in den Markt zu überführen.

Kooperation zwischen Wirtschaft und Politik

Die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft erfordert eine enge Abstimmung zwischen Wirtschaft und Politik. Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen großen Industrieunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen wird als wichtiger Faktor für die Umsetzung identifiziert.

Dialogplattform Circular Valley

Die Circular Valley Convention dient als Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ziel ist es, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in Deutschland und Europa zu unterstützen. Die Initiative setzt auf die Einbindung weiterer Unternehmen, um die erarbeiteten Ansätze zu verbreitern und die Umsetzung zu beschleunigen.