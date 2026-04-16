Sie kommt unter anderem bei leichten Materialien wie Papier, in der Landwirtschaft sowie im Schrottrecycling zum Einsatz. Das Unternehmen mit Sitz in Wesel hat nach eigenen Angaben europaweit mehrere tausend Projekte realisiert.

Modulares System für flexible Lagerstrukturen

Schüttgutboxen mit LÜRA-Stellwänden lassen sich ohne aufwendige Fundamentarbeiten errichten, sofern ein ebener und tragfähiger Untergrund vorhanden ist. Die Stellwände werden vor Ort befüllt und erreichen dadurch die erforderliche Stabilität für hohe Schüttlasten. Konstruktion und Aufbau ermöglichen eine Anpassung der Boxengrößen und Lagerstrukturen an veränderte betriebliche Anforderungen. Die Elemente können demontiert und an anderer Stelle erneut eingesetzt werden.

Funktionale Systemlösung aus Stahl

Die Stellwände übernehmen mehrere Funktionen innerhalb von Schüttgutboxen. Sie dienen der Abgrenzung von Lagerbereichen, dem Schutz von Infrastruktur sowie als tragende Elemente für Hallenkonstruktionen. Durch die modulare Bauweise lässt sich das System um weitere Komponenten ergänzen und an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen.

Materialeigenschaften und Recyclingfähigkeit

Die verwendeten Stahlkonstruktionen sind auf eine langfristige Nutzung ausgelegt und können am Ende ihres Lebenszyklus vollständig recycelt werden. Im Vergleich zu mineralischen Baustoffen ergibt sich daraus ein Materialwert, der bei Rückbau oder Ersatz berücksichtigt werden kann. Dies beeinflusst die wirtschaftliche Bewertung der Anlagen über den gesamten Nutzungszeitraum.

WHG-konforme Ausführungen

Für Anwendungen mit besonderen Anforderungen an den Gewässerschutz bietet das Unternehmen Kombinationen aus Stellwänden und verschweißten Stahlböden an. Diese Konstruktionen werden unter anderem in Bereichen mit erhöhter mechanischer Belastung oder bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe eingesetzt. Die Ausführung ermöglicht eine dichte Ausgestaltung der Lagerflächen.

Einsatz als Unterbau für Schüttguthallen

Schüttgutboxen mit LÜRA-Stellwänden werden auch als tragende Struktur für Hallen genutzt. Dabei übernehmen die Elemente gleichzeitig Funktionen als Tragwerk, Schüttwand und Unterteilung. Verschiedene Dachformen lassen sich mit dem System kombinieren, abhängig von Nutzung und Standortanforderungen.

Flächeneffizienz und Nutzungsspielraum

Durch die konstruktive Ausführung können Hallen mit reduziertem Bedarf an zusätzlichen Stützen realisiert werden. Dies erhöht die nutzbare Fläche innerhalb der Gebäude. Gleichzeitig lassen sich die Stellwände im Innenraum flexibel einsetzen, etwa zur Anpassung von Lagerbereichen oder zum Schutz technischer Einrichtungen.