Neue Anlage für lebensmitteltaugliches Folienrecycling

Verfahren zur Dekontamination von Kunststofffolien

Kern der COtooCLEAN-Technologie ist ein physikalisches Reinigungsverfahren auf Basis überkritischer CO₂-Extraktion. Dabei wird Kohlendioxid in einen Zustand überführt, in dem es Eigenschaften von Gasen und Flüssigkeiten kombiniert. So kann es in die Polymerstruktur eindringen und gleichzeitig als Lösungsmittel wirken. Auf diese Weise lassen sich Öle, Geruchsstoffe und andere Kontaminanten entfernen, die im mechanischen Recycling häufig im Material verbleiben.

Das Verfahren ergänzt bestehende mechanische Recyclingprozesse um eine zusätzliche Dekontaminationsstufe und adressiert damit zentrale Anforderungen an die Herstellung lebensmitteltauglicher Rezyklate aus flexiblen Verpackungen.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft von Verpackungen

Die Anlage zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von Rezyklaten für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zu erhöhen. Gleichzeitig unterstützt sie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und reduziert den Einsatz von Primärkunststoffen. Flexible Kunststoffverpackungen gelten aufgrund ihrer Materialstruktur und Nutzung als besonders anspruchsvoll im Recyclingprozess.

Industrielle Erprobung und Zulassung

Ab April 2026 beginnt die industrielle Erprobung der COtooCLEAN-Anlage. In dieser Phase werden Betriebsdaten im größeren Maßstab erhoben, die für Zulassungsverfahren auf europäischer Ebene erforderlich sind. Parallel dient der Betrieb dazu, die technische Übertragbarkeit sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Technologie zu bewerten.

Die Versuchsphase ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren ausgelegt. Neben der Datengenerierung für regulatorische Prozesse soll sie auch als Grundlage für eine mögliche Skalierung und industrielle Anwendung dienen.