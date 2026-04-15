TSR und BASF kooperieren beim Batterierecycling

Bestandteil der Kooperation sind das Zerlegen und Entladen von Altbatterien sowie die Verarbeitung zu Schwarzmasse. Darüber hinaus prüfen beide Unternehmen weitere Schritte zur Nutzung von Metallfraktionen aus entsprechenden Abfallströmen sowie zur Optimierung der Logistik für Altbatterien.

Erweiterung der Wertschöpfungskette

Mit der Kooperation erweitert die TSR Group ihre Aktivitäten im Batterierecycling um vorgelagerte Prozessschritte. Über das Joint Venture BLC, das gemeinsam mit dem Logistikdienstleister Rhenus Automotive betrieben wird, übernimmt das Unternehmen das Zerlegen und Entladen von Altbatterien. Die TSR Group bringt bestehende Aufbereitungsverfahren für Metallfraktionen und Elektronikkomponenten sowie Logistiklösungen und ein Netzwerk von mehr als 190 genehmigten Standorten in Europa ein.

Ausbau des BASF-Recyclingnetzwerks

BASF betreibt am Standort Schwarzheide eine Anlage zur Herstellung von Schwarzmasse aus Altbatterien. Durch die Zusammenarbeit mit der TSR Group wird das bestehende Netzwerk um zusätzliche Dienstleistungen und regionale Märkte im Batterierecycling Europa ergänzt. Dies betrifft insbesondere Prozessschritte vor der eigentlichen stofflichen Verwertung sowie die Integration logistischer Strukturen.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Die Kooperation zielt darauf ab, Materialkreisläufe für Batteriemetalle innerhalb Europas zu stärken. Im Fokus stehen die Rückführung strategisch relevanter Rohstoffe in industrielle Prozesse sowie die Weiterentwicklung belastbarer Strukturen für das Batterierecycling Europa. Dabei werden sowohl technische als auch logistische Aspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt.