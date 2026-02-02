Anzeige

Stahlwerke Bochum trauern um Gesellschafter

Der ehemalige Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Stahlwerke Bochum GmbH, Bruno Mayer, ist am 3. Dezember 2025 unerwartet verstorben.
Stahlwerke Bochum trauern um Gesellschafter
Copyright: SWB/Volker Wiciok
Nach dem Studium der Metallurgie und Gießereitechnik begann Bruno Mayer seine berufliche Laufbahn im Zentrallabor der Georg Fischer AG. Es folgten leitende Tätigkeiten in der technischen Werksleitung der Produktionsstandorte Gussstahlwerk Gelsenkirchen und Bergische Stahlindustrie, die zur Thyssen Guss AG gehörten.

Im Jahr 1988 übernahm Bruno Mayer die Leitung der damals unter dem Dach der Thyssen AG geführten SWB Stahlformgussgesellschaft mbH, aus der die heutige Stahlwerke Bochum GmbH hervorging. Unter seiner Führung entwickelte sich der Standort zu einem Hersteller von verschleißfesten Werkzeugen und Komponenten für Anwendungen in der Shreddertechnologie. Seit 2006 ist das Unternehmen eine hundertprozentige Tochter der SWB Holding GmbH und als inhabergeführtes Familienunternehmen organisiert. Die Alleingeschäftsführung der Stahlwerke Bochum GmbH hatte Bruno Mayer bis 2023 inne.

Ab 2006 war er Mehrheitsgesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung der SWB Holding GmbH. Diese Funktion übte er bis zu seinem Tod aus.

Die Stahlwerke Bochum GmbH und die SWB Holding GmbH würdigen das langjährige unternehmerische Wirken von Bruno Mayer und sein Engagement für die Entwicklung des Unternehmens und seiner Strukturen.

Quelle: SWB
