Anzeige

27. Bayerischen Abfall- und Deponietagen

KUMAS veranstaltet am 25. und 26. März 2026 gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt, der AU Consult GmbH und der bifa Umweltinstitut GmbH die 27. Bayerischen Abfall- und Deponietage.
27. Bayerischen Abfall- und Deponietagen
Anzeige

Zum Kongress werden rund 400 Teilnehmer*innen erwartet. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Fragestellungen der Kreislaufwirtschaft und der Deponietechnik. Die Themen richten sich an Betreiber von Anlagen, entsorgungspflichtige Körperschaften, Genehmigungsbehörden sowie Fachbüros und Fachanwälte. Der Kongress bietet eine Plattform für den Austausch über rechtliche und technische Entwicklungen und beleuchtet deren Bedeutung für die Praxis in der Entsorgungswirtschaft.

Schwerpunkte sind Entwicklungen in der Kreislaufwirtschaft, die Getrennterfassung und Verwertung von Abfällen als Rohstoffquellen sowie die thermische Abfallbehandlung einschließlich der Entsorgung von Klärschlamm. Weitere Inhalte betreffen das Deponierecht, die Deponiesituation in Bayern sowie Anforderungen an Planung, Genehmigung und Bau von Deponien. Ergänzend werden Fragen des Immissionsschutzes im Deponiebetrieb behandelt, sowohl im Genehmigungsverfahren als auch in der praktischen Umsetzung. Auch Themen wie Neophytenmanagement und Oberflächenabdichtungen an Deponien sind Teil des Programms.

Im fachlichen Fokus stehen zudem konkrete Herausforderungen, darunter das Recycling von Textilien, die Verwertung von Elektroaltgeräten sowie Konzepte zur Klärschlammbehandlung mit Phosphorrückgewinnung. Damit greifen die Bayerischen Abfall- und Deponietage zentrale Aspekte der Ressourcensicherung und der Weiterentwicklung von Sekundärrohstoffströmen auf, vor dem Hintergrund aktueller Anforderungen auf Landes- und EU-Ebene.

Begleitend zum Kongress findet eine Fachausstellung statt, in der Unternehmen und Dienstleister aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Recycling und Deponietechnik ihre Leistungen und Lösungen präsentieren.

Programm und Anmeldung

Quelle: Kumas
Tags: AbfallrechtDeponietechnikKreislaufwirtschaftKumas
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Kooi übernimmt Video Guard in Deutschland

Über 3 GW Biomassekapazität neu installiert

Diskussionspapier skizziert Defossilisierungsstrategien

Holzverbrennung in Berlin gefährdet Stoffströme

FES modernisiert Datenintegration in Echtzeit

Neue EU-Zertifikatsformate für das Schiffsrecycling

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link