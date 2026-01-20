Kreis Kreis Minden-Lübbecke bündelt Abfallwirtschaft

Mit der Umstrukturierung werden zwei bislang getrennt organisierte Einheiten in einer Organisation gebündelt. Der AML war als öffentlich-rechtlicher Betrieb unter anderem für die Gebührenerhebung zuständig, während die KAVG als privatrechtlich organisierte Gesellschaft operative Aufgaben der Entsorgung übernommen hat. Durch die Zusammenführung werden Verwaltungs- und Entscheidungsebenen reduziert und Zuständigkeiten zentralisiert.

Die EMiL AöR betreibt am Entsorgungszentrum Pohlsche Heide eine Deponie, eine mechanisch-biologische Anlage sowie eine Biogasanlage. Darüber hinaus gehören eine zentrale Sickerwasserkläranlage und die Zuständigkeit für verschiedene Altdeponien zum Aufgabenbereich. Zusätzlich betreibt die EMiL AöR die Wertstoffhöfe in Lübbecke und Hüllhorst. Damit nimmt sie die Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreisgebiet als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie des KrWG NRW wahr. Zum Anlagenbestand zählt außerdem das Heizkraftwerk Minden.