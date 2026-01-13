Partnerschaft zur Digitalisierung der Abfallwirtschaft

Zum Auftakt konzentrieren sich die Partner auf die strukturierte Erfassung und Analyse der Zusammensetzung sowie der Mengen von Sperrmüll. Die gewonnenen Daten sollen eine belastbare Grundlage für Planung, Steuerung und Ressourcenallokation schaffen. Perspektivisch ist vorgesehen, die entwickelten Methoden und Datenstrukturen auch auf weitere Anwendungsfelder in der Entsorgungswirtschaft zu übertragen.

EDGITAL bringt Erfahrungen aus dem kommunalen Straßen- und Infrastrukturmanagement in die Kooperation ein, insbesondere bei der digitalen Datenerhebung und der Unterstützung von Planungsprozessen. Diese Ansätze werden im Rahmen der Partnerschaft auf die spezifischen Anforderungen der Abfallwirtschaft angepasst und weiterentwickelt.

Die EGN ergänzt die Zusammenarbeit durch ihr operatives Know-how und ihre langjährige Marktkenntnis in der Entsorgungswirtschaft. Das Unternehmen bringt praxisnahe Erfahrungen aus unterschiedlichen Entsorgungsprozessen ein und unterstützt die Übertragung digitaler Lösungen in den laufenden Betrieb.

Die Kooperation verfolgt das Ziel, Prozesse der Abfallwirtschaft datenbasiert zu unterstützen und zu vereinheitlichen. Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer konsistenten und belastbaren Datengrundlage als Voraussetzung für effiziente Abläufe und fundierte Entscheidungen im Tagesgeschäft. Ergänzend werden modulare digitale Funktionen zur Erfassung, Auswertung und Planungsunterstützung so weiterentwickelt, dass sie den Anforderungen der Entsorgungspraxis entsprechen. Durch strukturierte Workflows und eine automatisierte Dokumentation sollen manuelle und zeitintensive Arbeitsschritte reduziert werden.

Der offizielle Start der Zusammenarbeit erfolgte im Rahmen eines Kick-off-Termins am EDGITAL-Standort in Essen. In den kommenden Monaten arbeiten beide Partner an der Ausgestaltung konkreter digitaler Ansätze und zugehöriger Datenmodelle. Dabei steht eine anwendungsnahe Umsetzung im Vordergrund, die sich an den Anforderungen des Arbeitsalltags in Entsorgungsunternehmen orientiert.