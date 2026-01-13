Anzeige

Buhck Gruppe übernimmt Freisler vollständig

Die Buhck Gruppe hat zum 1. Januar 2026 die verbleibenden 75 Prozent der Anteile an der Freisler Containerdienst GmbH & Co. KG übernommen. Bereits zuvor hielt die Unternehmensgruppe einen Minderheitsanteil von 25 Prozent. Mit der vollständigen Übernahme wird die bestehende Beteiligung strukturell abgeschlossen.
Das operative Geschäft am Standort bleibt unverändert. Für Kunden und Mitarbeitende ergeben sich aus der Anteilsübertragung keine Änderungen in den laufenden Abläufen, Zuständigkeiten oder bestehenden Vertragsverhältnissen. Die Leistungen des Containerdienstes werden weiterhin in der bisherigen Form erbracht.

Zur Sicherstellung eines geordneten Übergangs bleibt Markus Freisler bis zum 30. Juni 2026 in der Geschäftsführung tätig. Ab dem 1. Juli 2026 übernimmt Dr. Henner Buhck, geschäftsführender Gesellschafter der Buhck Gruppe, die Geschäftsführung. Die operative Verantwortung vor Ort liegt weiterhin beim Standortleiter Julian Storm.

Mit der vollständigen Integration wird der Standort organisatorisch in die Strukturen der Buhck Gruppe eingebunden. Kunden des Freisler Containerdienstes erhalten damit Zugang zu dem bestehenden Netzwerk der Unternehmensgruppe, einschließlich eigener Sortier- und Verwertungsanlagen. Dies erweitert die verfügbaren Entsorgungs- und Recyclingwege, insbesondere im Bereich der stofflichen Verwertung und des ressourcenschonenden Recyclings.

Die Übernahme dient der langfristigen Absicherung des Standortes sowie der Fortführung der Dienstleistungen im Bereich Entsorgungswirtschaft und Recycling. Belegschaft, Leistungsportfolio und bestehende Geschäftsbeziehungen bleiben bestehen.

Quelle: Buhck Gruppe
Tags: Buhck GruppeEntsorgungswirtschaftFreisler Containerdienst
