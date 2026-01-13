Hensel Recycling expandiert nach Singapur

Mit dem neuen Standort will das Unternehmen seine Präsenz in Südostasien und Indien stärken und richtet sich auf eine weiter wachsende regionale Nachfrage nach Edelmetallrecycling aus.

Singapur fungiert künftig als zentraler Standort für die regionalen Aktivitäten von Hensel Recycling. In Zusammenarbeit mit dem bestehenden Unternehmensstandort in Malaysia soll die Nähe zu Kunden in Südostasien und Indien ausgebaut werden. Ziel ist es, industrielle Abnehmer mit Edelmetall-Recyclinglösungen zu versorgen und regionale Lieferketten effizienter zu gestalten.

Die Expansion ist Teil der langfristigen Unternehmensstrategie, die auf den Ausbau internationaler Kapazitäten und stabiler regionaler Strukturen ausgerichtet ist. Dabei steht die Weiterentwicklung bestehender Recyclingprozesse ebenso im Fokus wie der Aufbau belastbarer Partnerschaften in den jeweiligen Märkten.

Die Leitung von Hensel Recycling Asia Pte. Ltd. übernimmt Sivakumar Avadiar. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Edelmetallrecycling, insbesondere im Bereich der Aufbereitung von Autokatalysatoren. Seine Marktkenntnisse und technischen Kompetenzen sollen zur Entwicklung des Geschäfts in Südostasien und Indien beitragen.