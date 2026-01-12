Max Wild erweitert Geschäftsführung

Der 34-jährige Daniel Wild war zuvor als Geschäftsfeldleiter der Werkstatt tätig und ist nun Teil des fünfköpfigen Führungsteams. Dieses besteht aus Elmar, Jochen, Christian, Markus und Daniel Wild.

Daniel Wild absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei MAN und schloss anschließend ein Studium der Mechatronik mit der Fachrichtung Fahrzeugtechnik ab. Bereits während des Studiums sammelte er praktische Erfahrungen im Familienunternehmen. In den vergangenen zehn Jahren durchlief er bei Max Wild mehrere Stationen, darunter Positionen als Abteilungsleiter und Geschäftsfeldleiter.

In seiner bisherigen Verantwortung lagen unter anderem die Werkstatt, der Gebrauchtmaschinenhandel sowie die Produktion und der Vertrieb des Mudcleaners. In diesen Bereichen war er für technische Abläufe, Organisation und Weiterentwicklung zuständig.

In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer legt Daniel Wild einen Schwerpunkt auf die bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie auf die Weiterentwicklung und strategische Ausrichtung seines bisherigen Verantwortungsbereichs. Ziel ist eine langfristig stabile Unternehmensentwicklung unter Berücksichtigung technischer, organisatorischer und struktureller Anforderungen.