Digitaler Produktpass für Aluminium-Coils

Dazu zählen unter anderem der CO₂-Fußabdruck, der Recyclinganteil, die chemische Zusammensetzung sowie der eingesetzte Input-Mix. Ziel ist es, relevante Produktdaten konsistent und nachvollziehbar verfügbar zu machen.

Der digitale Produktpass bildet für jedes Coil dessen Herkunft ab, einschließlich Gießerei, Gießdatum, Chargennummer und Walzwerk. Ergänzend werden der Gesamtanteil recycelten Materials, der spezifische CO₂-Fußabdruck in Kilogramm CO₂ pro Kilogramm Aluminium sowie der detaillierte Input-Mix ausgewiesen. Dieser umfasst unter anderem gebrauchte Getränkedosen, Post-Consumer- und Pre-Consumer-Schrotte, internen ORBIS-Schrott, Legierungen, recycelte Legierungen, Runaround-Schrott und Primärmetall. Zusätzlich enthält speira.ID Angaben zur chemischen Zusammensetzung des jeweiligen Produkts.

Der Zugriff auf den digitalen Produktpass erfolgt über das Kundenportal von Speira. Nach Auswahl des entsprechenden Coils kann speira.ID heruntergeladen werden; auch Sammel-Downloads mehrerer Datensätze sind möglich. Die zugrunde liegenden Informationen werden über einen integrierten Datenfluss kontinuierlich aktualisiert. Auf Wunsch kann der Service vertraglich in Liefervereinbarungen eingebunden werden.

Mit Zustimmung des Kunden steht zudem eine reduzierte Online-Version des digitalen Produktpasses zur Verfügung. Diese kann über einen QR-Code abgerufen werden, der beispielsweise auf dem Endprodukt angebracht ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Informationszugang erstreckt sich damit über mehrere Stufen der Wertschöpfungskette.