Patentiertes Verfahren für Recycling-Baustoffe

Das Bauunternehmen ROM hat mit Practical Innovation die patentierte Technologie Morphit entwickelt, mit der sich Baustellenabfälle ohne aufwändige Trenn- oder Sortierprozesse zu einem belastbaren Baustoff aufbereiten lassen. Das Ergebnis ist ein Material, das sich unter anderem für Blöcke, Wände und Trennwände eignet.
Das Baumaterial besteht aus bis zu 80 % Bauabfällen, darunter Beton, Gips, Keramik, Fliesen, Steinmehl, Sand und Glas, die nicht getrennt oder sortiert werden müssen. Copyright: Arkadi Raskin
Die Technologie verarbeitet Bauabfälle wie Beton, Putz, Keramik, Fliesen, Steinmehl, Sand und Glas zu neuen Baustoffen, die bis zu 80 Prozent aus diesen Sekundärrohstoffen bestehen. Das Verfahren reduziert den Einsatz primärer Rohstoffe und ermöglicht die Integration in bestehende Fertigungssysteme. Durch die direkte Verwertung vor Ort sinkt der Bedarf an Deponiekapazitäten, und Transportwege sowie Materialflüsse werden reduziert.

Das Unternehmen sucht derzeit Partner in der DACH-Region, um die Technologie in regionalen Produktions- und Entsorgungsstrukturen zu implementieren.

Quelle: ROM
