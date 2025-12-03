Anzeige

CMR Green setzt neue Standards für saubere Ressourcen

Indiens größter Recycler von Nichteisenmetallen stärkt seine Rolle als globaler Premiumanbieter für Sekundärmetalle, indem er Recycling mit modernster Sortiertechnik und einer klaren Nachhaltigkeitsstrategie verbindet. Die Unternehmensziele basieren auf drei zentralen Säulen: maximale Metallrückgewinnung, geringere Emissionen und gleichbleibend hohe Qualität für Kunden weltweit.
CMR Green betreibt 12 Sortieranlagen in ganz Indien und verarbeitet jährlich rund 600.000 Tonnen Metallschrott. Copyright: CMR Green Technologies Ltd.
CMR Green ist ein Vorbild dafür, wie sich zuverlässige Sortierleistung selbst unter den sehr anspruchsvollen indischen Bedingungen, hohe Temperaturen, Staub, heterogene Materialströme und stark schwankende Qualitäten, gewährleisten lässt. Der jüngste Erfolg des Unternehmens basiert auf hochentwickelten sensorgestützten Sortiersystemen von Steinert, die präzise Materialtrennung und hohe Rückgewinnungsraten ermöglichen.

Heute betreibt das Unternehmen zwölf Anlagen in sechs indischen Bundesstaaten und verarbeitet jährlich rund 600.000 Tonnen Schrott – überwiegend zu Aluminium- und Zinklegierungen, die zu den wichtigsten Werkstoffen für Indiens Automobil-, Bau- und Konsumgüterindustrie zählen und damit den Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Quelle: Steinert
