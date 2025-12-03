CMR Green setzt neue Standards für saubere Ressourcen

CMR Green ist ein Vorbild dafür, wie sich zuverlässige Sortierleistung selbst unter den sehr anspruchsvollen indischen Bedingungen, hohe Temperaturen, Staub, heterogene Materialströme und stark schwankende Qualitäten, gewährleisten lässt. Der jüngste Erfolg des Unternehmens basiert auf hochentwickelten sensorgestützten Sortiersystemen von Steinert, die präzise Materialtrennung und hohe Rückgewinnungsraten ermöglichen.

Heute betreibt das Unternehmen zwölf Anlagen in sechs indischen Bundesstaaten und verarbeitet jährlich rund 600.000 Tonnen Schrott – überwiegend zu Aluminium- und Zinklegierungen, die zu den wichtigsten Werkstoffen für Indiens Automobil-, Bau- und Konsumgüterindustrie zählen und damit den Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützen.