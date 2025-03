DBFZ nimmt Pilotanlage in Betrieb

Das Konzept der neuen Forschungsanlage auf dem Gelände des Deutschen Biomasseforschungszentrums in Leipzig verbindet sowohl etablierte als auch innovative Technologien und verarbeitet biogene Reststoffe, Nebenprodukte und Abfälle sowie grünen Wasserstoff für die Bereitstellung von erneuerbarem Methan als Hauptprodukt und wertigen Nebenprodukten. Das in der Anlage erzeugte Biomethan soll in einer sich anschließenden Tankanlage in komprimierter Form als erneuerbares CNG im DBFZ-Fuhrpark genutzt werden. Im Sinne einer innovationsunterstützenden Dienstleistung werden im Vorhaben umfangreiche Versuche durchgeführt, Prozessparameter kontinuierlich optimiert und die dabei erhobenen Daten umfassend analysiert und bewertet. Ziel ist es, das Gesamtkonzept weiterzuentwickeln sowie dessen Skalierung hin zum kommerziellen Maßstab zu begleiten und zu unterstützen.

Hartmut Höppner, Staatssekretär im BMDV: „Ohne erneuerbare Kraftstoffe werden sich die Klimaziele im Verkehrssektor kaum erreichen lassen. Wir benötigen dafür innovative Lösungen, wie sie in dem Projekt ‚Pilot SBG‘ in Leipzig entwickelt werden. Es ist von großer Bedeutung, dass Vorhaben wie hier am Deutschen Biomasseforschungszentrum umgesetzt werden, um so die Voraussetzungen zu schaffen für eine klimaneutrale Mobilität und Logistik der Zukunft.“

„Unsere Pilotanlage für erneuerbares Methan ist eine hervorragende Basis für die gezielte Technologieentwicklung und -skalierung auf dem Weg zur Klimaneutralität, insbesondere des Verkehrssektors. Wir danken dem Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr ausdrücklich für die Förderung“, ergänzt der wissenschaftliche Geschäftsführer des DBFZ, Prof. Dr. Michael Nelles.

Die auf einer Gesamtfläche von rund 800 Quadratmetern errichtete Pilotanlage auf dem Gelände des DBFZ dient u.a. dem Erkenntnisgewinn zum Zusammenspiel von Komponenten und Apparaten oder dem Einfluss von Prozessparametern auf dessen Stabilität und Ausbeute. Ihre Kapazität ist so gewählt, dass sie eine für Forschung und Entwicklung (F&E) ausreichende sowie kostentechnisch darstellbare Flexibilität mit sich bringt. Mit der technischen Möglichkeit zur Darstellung der gesamten Prozesskette in einer einzelnen Anlage ist die nun in Betrieb genommene Anlage in dieser Größenordnung deutschlandweit einzigartig. Im Rahmen eines offenen Rundganges konnten sich die Besucher:innen über das Anlagenkonzept informieren und sich die zentralen Module „Anaerobe Vergärung“, „Hydrothermale Prozesse“, „Methanisierung“ sowie „Trennverfahren der Gärrestaufbereitung“ durch die wissenschaftlichen und technischen Expert:innen des DBFZ präsentieren lassen.

Bis zum Ende des Vorhabens „Pilot-SBG“ werden in der Anlage nach aktuellem Plan vier Kampagnen zum Biogasprozess mit den Ausgangsstoffen Stroh und Gülle (2025) sowie Bioabfall und Grünschnitt (2026) gefahren. Voraussichtlich ab 2027 soll die Pilotanlage dann als zentraler Bestandteil einer Forschungs- und Entwicklungs-Technologieplattform für weitere Vorhaben mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft genutzt werden können.

Bereits der Bau der Anlage wurde vom BMDV gefördert. Nun wird auch die Betriebsphase von Pilot-SBG mit 8,76 Mio. € zu 100 % gefördert.