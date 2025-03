3S Baumaschinen übernimmt BMD Baumaschinendienst

Mit dem Einstieg des Investors Dieter Fella wurde mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Lars Holzhey und Jochen Schwab die 3S Baumaschinen GmbH im Mai 2024 neu gegründet. Mit der Betriebsübernahme wurde auch die Belegschaft übernommen, so dass Ansprechpartner, Kontakte und das Portfolio des seit über 56 Jahren am Markt tätigen Unternehmens am Standort Heidelberg erhalten bleiben.