Aktionsplan für die Stahl- und Metallindustrie

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sagte: „Die Stahlindustrie war schon immer ein wichtiger Motor für den europäischen Wohlstand. Sauberer Stahl der nächsten Generation sollte daher weiterhin in Europa hergestellt werden. Das bedeutet, dass wir unsere Stahlerzeuger unterstützen müssen, die auf dem Weltmarkt mit starkem Gegenwind konfrontiert sind. Um sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig bleiben, müssen wir die Energiekosten senken und sie bei der Einführung innovativer, kohlenstoffarmer Technologien auf dem Markt unterstützen. Mit dem heutigen Aktionsplan bieten wir konkrete Lösungen für eine florierende europäische Stahlindustrie an.“

Gewährleistung einer erschwinglichen und sicheren Energieversorgung für den Sektor

Die Energiekosten machen bei Metallen einen größeren Teil der Produktionskosten aus als in anderen Sektoren. Der Aktionsplan fördert die Nutzung von Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPA) und ermutigt die Mitgliedstaaten, die Flexibilität der Energiesteuern und reduzierte Netztarife zu nutzen, um die Volatilität der Strompreise zu verringern. Der Plan fördert einen schnelleren Netzzugang für energieintensive Industrien und unterstützt den verstärkten Einsatz von erneuerbarem und kohlenstoffarmem Wasserstoff in diesen Sektoren.

Verhindern der Verlagerung von CO₂-Emissionen

Der Mechanismus zur Anpassung des Kohlenstoffgrenzwertes (CBAM) muss gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleisten. Er sollte auch sicherstellen, dass Nicht-EU-Industrien ihre Metalle nicht „grünwaschen“, um kohlenstoffarm zu erscheinen, während sie weiterhin auf emissionsintensive Energiequellen angewiesen sind. Im zweiten Quartal dieses Jahres wird die Kommission eine Mitteilung darüber veröffentlichen, wie das Problem der Verlagerung von CO₂-Emissionen bei CBAM-Waren, die aus der EU in Drittländer exportiert werden, angegangen werden kann. Darüber hinaus wird die Kommission eine Überprüfung von CBAM durchführen und bis Ende 2025 einen ersten Legislativvorschlag vorlegen, der den Anwendungsbereich von CBAM auf bestimmte nachgelagerte Produkte auf Stahl- und Aluminiumbasis ausdehnt und zusätzliche Maßnahmen zur Verhinderung von Umgehungen enthält.

Ausweitung und Schutz der europäischen Industriekapazitäten

Die weltweiten Überkapazitäten stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit dieses Sektors dar. Die EU ist bereits mit handelspolitischen Schutzmaßnahmen gegen den unlauteren Wettbewerb bei Stahl, Aluminium und Ferrolegierungen vorgegangen, doch die Situation verschlechtert sich weiter. Aus diesem Grund verschärft die Kommission die derzeitigen Schutzmaßnahmen für den Stahlsektor. Noch vor Ende des Jahres wird die Kommission eine neue langfristige Maßnahme vorschlagen, um den EU-Stahlsektor auch nach dem Auslaufen der derzeitigen Schutzmaßnahmen Mitte 2026 wirksam zu schützen. Um Exporteure daran zu hindern, handelspolitische Schutzmaßnahmen zu umgehen, wird die Kommission auch die Einführung der „Schmelz- und Gießregel“ zur Bestimmung des Ursprungs von Metallwaren prüfen.

Förderung der Kreislaufwirtschaft

Die Verbesserung des Recyclings ist entscheidend für die Senkung der Emissionen und des Energieverbrauchs in der Metallindustrie. Die Kommission plant, Zielvorgaben für recycelten Stahl und Aluminium in Schlüsselsektoren festzulegen und zu prüfen, ob für weitere Produkte, wie z. B. Baumaterialien und Elektronik, Anforderungen an das Recycling oder den Recyclinganteil gelten sollten. Darüber hinaus wird die Kommission Handelsmaßnahmen für Metallschrott in Erwägung ziehen, der für die Herstellung von dekarbonisiertem Stahl von entscheidender Bedeutung ist, um eine ausreichende Verfügbarkeit von Schrott zu gewährleisten.

Weniger Risiko bei der Dekarbonisierung

Das künftige Gesetz zur Beschleunigung der industriellen Dekarbonisierung wird im öffentlichen Beschaffungswesen Belastbarkeits- und Nachhaltigkeitskriterien für europäische Produkte einführen, um die Nachfrage nach in der EU produzierten kohlenstoffarmen Metallen anzukurbeln und Leitmärkte zu schaffen. Die Kommission wird in den Jahren 2022–2627 150 Mio. EUR über den Forschungsfonds für Kohle und Stahl bereitstellen, weitere 600 Mio. EUR werden über Horizont Europa für den Clean Industrial Deal bereitgestellt. In der Aufbauphase strebt die Kommission 100 Mrd. EUR über die Bank für industrielle Dekarbonisierung an, wobei sie auf den Innovationsfonds und andere Quellen zurückgreift und 2025 eine Pilotauktion in Höhe von 1 Mrd. EUR durchführt, die sich auf die Dekarbonisierung und Elektrifizierung wichtiger Industrieprozesse konzentriert.

Hochwertige industrielle Arbeitsplätze erhalten

Die Stahl- und Metallindustrie ist für die EU-Wirtschaft von entscheidender Bedeutung und beschäftigt direkt und indirekt fast 2,6 Millionen Menschen. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik wird die Entwicklung von Qualifikationen und einen fairen Arbeitsplatzwechsel unterstützen. Die Europäische Beobachtungsstelle für faire Übergänge und der Fahrplan für hochwertige Arbeitsplätze, die Teil des Clean Industrial Deal sind, werden die Auswirkungen auf die Beschäftigung überwachen und sicherstellen, dass die Rechte der Arbeitnehmer geschützt werden.

Der Aktionsplan für Stahl und Metalle baut auf den Maßnahmen des Clean Industrial Deal und des Aktionsplans für erschwingliche Energie auf.