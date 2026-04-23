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Schweinegülle als Rohstoff für Lacke

Die Farbenfabrik Oellers aus Aldenhoven arbeitet gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein und dem Sondermaschinenbauer 3WIN an Verfahren zur Herstellung biobasierter Funktionsstoffe für Korrosionsschutzlacke.
Lacke aus Schweinegülle
Paul Oellers, Geschäftsführer der Farbenfabrik Oellers und Hassan El Boujddaini, Forschung & Entwicklung bei der Farbenfabrik Oellers, erproben welche Modifikation der Phytinsäure die besten Ergebnisse erzielt. Copyright: Oellers
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Ziel ist es, fossile Rohstoffe in der Lackproduktion teilweise durch Bestandteile aus landwirtschaftlichen Reststoffen zu ersetzen. Im Mittelpunkt stehen Lacke aus Schweinegülle sowie weitere Ausgangsstoffe, die in großen Mengen verfügbar sind und industriell nutzbar gemacht werden sollen.

Viele Lacke enthalten weiterhin Zusätze fossilen Ursprungs. Die laufenden Forschungsarbeiten sollen zeigen, dass sich zentrale funktionale Bestandteile auch aus biogenen Reststoffen gewinnen lassen, ohne Abstriche bei Qualität und Leistungsfähigkeit zu machen. Damit verbindet das Projekt Ressourcenschonung mit dem Anspruch auf industrielle Anwendbarkeit.

Projekte mit industrieller Anwendung

Seit 2024 beteiligt sich Oellers an den Forschungsprojekten „P-REx“ und „BioPhosCoat“ der Hochschule Niederrhein. In beiden Vorhaben geht es darum, landwirtschaftliche Neben- und Reststoffe aufzubereiten und für die industrielle Lackproduktion verfügbar zu machen.

Im Projekt „P-REx“ wird Phytinsäure mithilfe von Enzymen vor allem aus Schweinegülle extrahiert. Der darin enthaltene Phosphor soll anschließend als funktionaler Bestandteil in Bindemittelsystemen genutzt werden. Im unternehmenseigenen Labor untersucht Oellers derzeit, welche Modifikationen der Phytinsäure sich für den Einsatz in den eigenen Lacksystemen am besten eignen.

Quelle: Oellers
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