Anzeige

EU-Treibhausgasemissionen 40 Prozent unter 1990

Die Europäische Union hat ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 40 % reduziert. Zwischen 2023 und 2024 gingen die Emissionen laut Daten, die dem Klimarahmenübereinkommen der Vereinten Nationen vorgelegt und von der Europäischen Umweltagentur analysiert wurden, um weitere 3 % zurückgegangen. Das Treibhausgasinventar wurde im April von der Agentur im Auftrag der EU erstellt und berichtet.
EU-Treibhausgasemissionen
Copyright: erstellt mit ChatGPT
Anzeige

In den letzten 34 Jahren wurde die Reduzierung der EU-Treibhausgasemissionen durch die Ausweitung erneuerbarer Energien, den Wandel zu weniger kohlenstoffintensiven Brennstoffen, Verbesserungen der Energieeffizienz und strukturelle wirtschaftliche Veränderungen vorangetrieben. Die meisten Mitgliedstaaten trugen zum allgemeinen Rückgang bei.

Sektorale Entwicklungen

Die größten absoluten Reduktionen wurden bei Strom- und Wärmeproduktion, Fertigung und Bauwesen, Wohnverbrennung sowie Eisen und Stahl, einschließlich energiebedingter Emissionen, verzeichnet. Im Gegensatz dazu stiegen die Emissionen des Straßenverkehrs sowohl im Personen- als auch im Güterverkehrssegment, da die steigende Nachfrage im Verkehr Effizienzsteigerungen und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen ausgleichte.

Die Emissionen von Fluorkohlenwasserstoffen aus Kühlung und Klimaanlagen stiegen zwischen 1990 und 2014, sind aber im letzten Jahrzehnt zurückgegangen. Dieser Trend steht im Zusammenhang mit den stufenweise reduzierten und auslaufenden Maßnahmen der EU für fluorierte Gase. Gleichzeitig sind die Netto-Kohlenstoffabnahmen aus Wäldern zurückgegangen, hauptsächlich aufgrund alternder Waldbestände, erhöhter Ernte und klimabedingter Auswirkungen.

Energiesektor als Haupttreiber

Der Energiesektor bleibt der Haupttreiber der Emissionsreduktion. Strom- und Wärmeerzeugung sowie der Energieverbrauch im Wohn- und Industriebereich waren für die größten Rückgänge verantwortlich.

Die Emissionen aus Strom- und Wärmeerzeugung gingen im Vergleich zu 1990 um 58 % zurück. Diese Entwicklung spiegelt Effizienzsteigerungen und eine Verschiebung des Kraftstoffmixes wider. Der Einsatz von Fest- und Flüssigbrennstoffen in der thermischen Stromerzeugung ging um 68 % bzw. 86 % zurück, während der Erdgasverbrauch zunahm. Trotzdem sind die Gasemissionen in den letzten Jahren zurückgegangen. Der Kohleverbrauch war 1990 mehr als dreimal so hoch wie 2024.

Der Anteil erneuerbarer Energien in der Strom- und Wärmeerzeugung ist gestiegen, was zu einer geringeren CO2-Intensität beiträgt. Im Wohnbereich haben verbesserte Gebäudedämmung, höhere Energieeffizienz und mildere Winter die Nachfrage nach Raumheizung verringert.

Politischen Rahmen

EU- und nationale Politiken haben eine zentrale Rolle bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen der EU gespielt. Seit den 1990er Jahren eingeführte Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Umweltschutz sowie ab 2005 umgesetzte Klima- und Energiepolitiken haben diesen Trend unterstützt. Wichtige Instrumente sind das EU-Emissionshandelssystem und nationale Politiken, die Sektoren außerhalb seines Anwendungsbereichs ansprechen.

Quelle: EEA
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Mitgliedstaaten überschreiten Ziele für SUP-Sammlung

Auswirkungen des EU-ETS auf Abfallströme

VBS-Regionsversammlungen 2026

Circular Valley präsentiert Impulse zur NWKS

Holznutzung und BECCS für Klimaneutralität

Biobasierter PBS-Schaum für Industrieeinsatz

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link