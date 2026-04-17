Auswirkungen des EU-ETS auf Abfallströme

Regulatorischer Rahmen schränkt Entsorgung ein

Die Studie stellt fest, dass bestehende EU-Gesetze, nationale Deponieverbote und langfristige Vertragsstrukturen die Möglichkeit einschränken, Abfälle von der Verbrennung auf die Deponie umzuleiten. In mehreren Mitgliedstaaten, darunter Belgien, Deutschland und Schweden, bleiben die Deponieraten für kommunale Abfälle unter fünf Prozent, was eine begrenzte Kapazität für zusätzliche Entsorgung lässt.

Wirtschaftliche Signale unterstützen die Behandlungshierarchie

Laut dem Bericht führen Deponiebesteuerung und verpflichtende Vorbehandlungsanforderungen in der Regel zu höheren Entsorgungskosten im Vergleich zur Verbrennung, selbst wenn Kohlenstoffbepreisung angewendet wird. Diese Kostenstrukturen verringern die Wahrscheinlichkeit einer Verlagerung zur Deponie und verstärken die bestehende Abfallhierarchie.

Anreize für das Recycling steigen

Höhere Kosten für fossile Abfallströme, insbesondere Kunststoffe, werden voraussichtlich Anreize für verbesserte Sortierung und Recycling stärken. Die Analyse deutet darauf hin, dass Preismechanismen innerhalb des EU-ETS eher zur Materialgewinnung als zur Entsorgung beitragen können.

Lokale Risiken bleiben bestehen

Der Bericht identifiziert begrenzte Risiken in einer kleinen Anzahl von Ländern mit vergleichsweise niedrigen Deponiekosten und einer schwächeren Durchsetzung der Abfallgesetze. Diese Risiken gelten jedoch im weiteren europäischen Kontext als marginal.

Strukturelle Faktoren überwiegen die Preiseffekte

Die Studie betont, dass Entscheidungen über das Abfallmanagement in erster Linie durch die Verfügbarkeit der Infrastruktur, rechtliche Anforderungen und vertragliche Verpflichtungen getroffen werden und nicht durch kurzfristige Preissignale.

Klimabezogene Relevanz der Deponiereduktion

Die Analyse hebt die anhaltende Relevanz der Deponieumleitung für den Klimaschutz hervor, da Deponien weiterhin eine bedeutende Quelle von Methanemissionen darstellen. Die effektive Umsetzung der EU-Abfallgesetzgebung wird daher als Schlüsselfaktor zur Aufrechterhaltung aktueller Entsorgungstrends identifiziert.

Politische Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Integration der Verbrennung in das EU-ETS mit der europäischen Abfallhierarchie vereinbar ist, sofern bestehende Regeln durchgesetzt werden. Um dem verbleibenden EU-ETS-Deponierisiko entgegenzuwirken, weisen die Autoren auf die Notwendigkeit einer konsequenten Durchsetzung der Deponievorschriften, der Fortsetzung der Deponiebesteuerung und weiterer Maßnahmen zur Reduzierung von Restmüll und zur Erhöhung der Recyclingquoten hin.

Den Bericht lesen