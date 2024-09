CDE-Nassaufbereitungslösung ebnet Weg für Kreislaufwirtschaft im Elsass

CDE hat gemeinsam mit Entreprise Spiess eine innovative neue Recyclinganlage im Nordosten Frankreichs in Betrieb genommen, die sowohl Primärrohstoffe als auch Bau- und Aushubabfälle waschen kann.

Das elsässische Unternehmen Spiess ist in den Bereichen Materialrecycling, öffentliche und private Abbruch- und Bauarbeiten sowie Transport und Vermietung von Geräten tätig. Das 1977 gegründete Unternehmen arbeitet mit nationalen und regionalen öffentlichen Bauunternehmen, lokalen Bauherren und Bauträgern sowie lokalen und regionalen Behörden zusammen.

Mit der Abfallverwertungslösung von CDE hat das Familienunternehmen seinen Betrieb zur Verwertung von Aushubabfällen am Standort Sablière Oesch, einer Sand- und Kiesgrube in Lingolsheim, strategisch günstig in der Nähe der Hauptverkehrsachsen der Eurometropole Straßburggelegen, erweitert.

Die Inbetriebnahme der neuen Anlage, die eine der größten Investitionen in der Geschichte des Unternehmens darstellt, ist ein Meilenstein für Entreprise Spiess, um seine Nachhaltigkeitsziele und seinen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft im Bausektor in der gesamten Region voranzutreiben.

Das im März dieses Jahres in Auftrag gegebene und innerhalb eines Jahres realisierte Projekt wird von Climaxion unterstützt, einem von Ademe und der Région Grand Est ins Leben gerufene Programm, das Unternehmen bei ihrem umweltbewussten Vorgehen begleitet.

Die neue Anlage kann sowohl Bodenaushub von öffentlichen Baumaßnahmen als auch primäre Rohstoffe wie Sand und Kies aus nahe gelegenen Steinbrüchen verarbeiten. Sie verfügt über eine Verarbeitungskapazität von 130 Tonnen pro Stunde (tph) für Aushubmaterial und 200 tph für primäre Rohstoffe.

Das Kernstück des Prozesses ist das AggMax-Wasch- und Klassiersystem von CDE, das Vorabsiebung, Waschen, Entfernen von Leichtstoffen und Organik und Klassierung auf einem kompakten Chassis kombiniert, um eine Reihe von gewaschenen und klassierten Zuschlagstoffen zu produzieren, die direkt vom Band auf den Markt kommen. Sie wird durch eine Sandaufbereitungslösung ergänzt, die drei CDE EvoWash Sandwaschanlagen umfasst. Integriert in den Sandwasch- und Klassierprozess sind das ShearClean-Attritionssystem von CDE und ein organisches Sieb, die für eine effiziente Entfernung von Verunreinigungen aus dem Feinmaterial, die Rückgewinnung von Feinanteilen und die Abtrennung von Rückständen sorgen, um eine gleichbleibende Qualität der Sandprodukte zu gewährleisten.

Das Wassermanagement und -recycling, das durch eine Kombination aus dem AquaCycle-Rundeindicker von CDE, einer Filterpresse und einer Reihe von Puffer- und Wasserspeichertanks ermöglicht wird, gewährleistet die Rückgewinnung des Prozesswassers für die sofortige Wiederverwendung im Waschprozess.

SmartTech von CDE ermöglicht es Entreprise Spiess, die Anlagenleistung zu verstehen, indem es Datenanalysen und Einblicke in Echtzeit liefert, um fundierte Entscheidungen zu erleichtern, die die Produktivität steigern, die Betriebseffizienz verbessern und die Betriebszeit maximieren können. Darüber hinaus liest OptiMax von CDE, Teil der Serie intelligenter Anlagenoptimierungs-Tools, kontinuierlich Live-Materialdaten während des Waschprozesses aus und gibt dem Beladepersonal Ratschläge zur Verbesserung der Leistung.