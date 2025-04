Neuwahlen in den bvse-Landesverbänden West

Am 31. März 2025 trafen sich rund 30 Teilnehmende zur Landesversammlung West des bvse in der Bundesgeschäftsstelle in Bonn. Die Versammlung, die am Vortag des internationalen Altpapiertages stattfand und die Landesverbände Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland umfasste, stand im Zeichen des fachlichen Austauschs und turnusgemäßer Neuwahlen.