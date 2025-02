Falsche Entsorgung von batteriehaltigen Elektrokleingeräten gefährdet Recyclingwirtschaft

Woche für Woche gehen wertvolle Rohstoffe unkontrolliert in Flammen auf, weil Lithiumbatterien aus Elektrokleingeräten falsch entsorgt werden. Die Folge: Brände in Recyclinganlagen, die Menschenleben gefährden und Sachschäden in Millionenhöhe verursachen. Dennoch bleibt das Problem in der politischen Diskussion weitgehend unbeachtet – weder konnte die derzeitige Regierung das Problem lösen, noch wird es in den aktuellen Wahlprogrammen aufgegriffen.