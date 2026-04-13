IFAT 2026 im Überblick

Unternehmen aus aller Welt präsentieren hier ihre neuesten Lösungen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und zum Schutz unserer Umwelt leisten.

In unserem Newsletter werfen wir einen Blick auf ausgewählte Technologien und Trends, die auf der Messe besonders im Fokus stehen: Von intelligenten Wasseraufbereitungssystemen über moderne Recyclingverfahren bis hin zu digitalen Anwendungen für eine effizientere Kreislaufwirtschaft.

Die wichtigsten Termine auf der IFAT