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IFAT 2026 im Überblick

Die IFAT München ist als zentrale Plattform für Innovationen rund um Umwelttechnologien.
IFAT 2026 im Überblick
2024, Eingang West, Eröffnung, IFAT, IFAT Munich, Übersicht Copyright: Messe München
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Unternehmen aus aller Welt präsentieren hier ihre neuesten Lösungen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und zum Schutz unserer Umwelt leisten.

In unserem Newsletter werfen wir einen Blick auf ausgewählte Technologien und Trends, die auf der Messe besonders im Fokus stehen: Von intelligenten Wasseraufbereitungssystemen über moderne Recyclingverfahren bis hin zu digitalen Anwendungen für eine effizientere Kreislaufwirtschaft.

Die wichtigsten Termine auf der IFAT

04.05.10:00Eröffnung der IFAT Munich 2026Blue Stage
04.05.10:30Energie aus Abfall gewinnen – gibt es eine Universallösung?Orange Stage
04.05.11:30Rohstoffrisiko für Deutschland? Chancen und Strategien im Umgang mit kritischen und strategischen RohstoffenOrange Stage
04.05.12:30Rohstoffsicherheit und Wertschöpfung – Mit Kreislaufwirtschaft Europas Zukunft sichernOrange Stage
04.05.13:00
Vom zirkulären Design zum zirkulären Fahrzeug – Wie Kreislaufwirtschaft die Mobilität der Zukunft verändertOrange Stage
04.05.13:30Recycling von medizinischen Abfällen – Einfluss der Abfallsterilisation auf die KunststoffeigenschaftenGreen Stage
04.05.13:30Podiumsdiskussion: Zukunft der KreislaufwirtschaftOrange Stage
04.05.15:00CCU/CCS: RoundUp und AusblickBDE Stage
04.05.15:30Neue EU-Gesetze zu Abfall und Kreislaufwirtschaft – Ein Schub für die Länder, ein Traum oder sogar ein Albtraum?Orange Stage
04.05.16:30Innovativ. Smart. KI-gesteuert: Wird künstliche Intelligenz die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung revolutionieren?Orange Stage
04.05.16:30Tech Metal Transformation Challenge: Solutions for Critical Metal RecoveryGreen Stage
04.05.17:00Kreislaufwirtschaft für Textilien — wer zahlt die Transformation?Circular Textiles – spotlight area
05.05.09:00Potenziale von Digitalisierung und KI in der KreislaufwirtschaftBDE Stage
05.05.09:30Kreislaufwirtschaft und Rohstoffsicherheit – Strategien für eine resiliente Industrie Orange Stage
05.05.10:00Digitalization in Waste ManagementSolution Tours
05.05.10:30Finanzierung der Kreislaufwirtschaft: Ansätze aus der PREVENT Waste Alliance und GIZOrange Stage
05.05.11:30Kunststoffrecycling füllt die prognostizierten RezyklatlückenOrange Stage
05.05.12:30Zirkulärer Industriestandort Deutschland (Studienpräsentation von BDI, WBCSD und BCG)Orange Stage
05.05.13:00Textilien im Kreislauf – Aufbau einer textilen Kreislaufwirtschaft in EuropaCircular Textiles – spotlight area
05.05.13:00Technologien für die KreislaufwirtschaftHydrogen Stage
05.05.13:30New Approaches to Plastic Waste RecyclingSolution Tours
05.05.14:15VerpackDG: Umsetzung der PPWR in DeutschlandBDE Stage
05.05.14:30Rezyklateinsatzquoten – Lessons Learned aus der PPWR für weitere RegulierungenOrange Stage
05.05.15:30Ist die EPR der Schlüssel für eine Transformation unserer Industriegesellschaft und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit?Orange Stage
05.05.15:30Zielkonflikte in der Chemikalienpolitik: REACH zwischen Zero Pollution und KreislaufwirtschaftBDE Stage
05.05.16:30Kreislaufwirtschaft unter Druck – Wann wird Regulierung zum Risiko für funktionierende MärkteOrange Stage
06.05.09:00Nachweis von Rezyklate, Integration von Rezyklaten – Was ist gefordert? vs. Was ist möglich?Circular Textiles – spotlight area
06.05.09:30Europäisches Spitzengespräch der KreislaufwirtschaftOrange Stage
06.05.09:30BDI-Studie Kreislaufwirtschaft: Deep Dive zum Textil-SektorCircular Textiles – spotlight area
06.05.10:30Maschinelle Kommunikation und Digitalisierung zur Steigerung des Recyclings von VerpackungsabfällenOrange Stage
06.05.11:30Abfall und Klima – Auf dem Weg zur Netto-NullemissionOrange Stage
06.05.11:30Zirkuläres Bauen & Sanieren: Wettbewerbsfähigkeit durch RessourceneffizienzBDE Stage
06.05.12:30Marktanreize für KunststoffrecyclingOrange Stage
06.05.13:00Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien – Ziele und UmweltzieleGreen Stage
06.05.13:00Closed Loop Recycling Technologies for TextilesCircular Textiles – spotlight area
06.05.13:00Gewerbeabfallverordnung: Wichtige Rohstoffquelle nutzenBDE Stage
06.05.13:30Kreislaufwirtschaft für den Industriestandort DeutschlandOrange Stage
06.05.14:30Textilrecycling und Kreislaufwirtschaft für eine bessere ZukunftOrange Stage
06.05.15:30Schnelllebige Mode, langsamer Fortschritt? Ausweitung der EU-Kreislaufwirtschaft im TextilbereichOrange Stage
06.05.16:30Digitale Produktpässe als Instrument für ein qualitativ hochwertigeres Recycling?Orange Stage
07.05.09:30Vom Altfahrzeug zum Rohstoff: Perspektiven im AutomobilrecyclingOrange Stage
07.05.09:30Mit Biogas die Kreislaufwirtschaft vorantreiben: Zusammenarbeit des deutschen Fachverbands Biogas für eine nachhaltige Verwertung von BioabfällenGreen Stage
07.05.10:00Cross Industry mit der IAA MOBILITY: Batterierecycling in der MobilitätGreen Stage
07.05.10:00New Approaches to Plastic Waste RecyclingSolution Tours
07.05.10:15Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zur Rohstoffresilienz: Perspektiven für Deutschland und EuropaBDE Stage
07.05.10:30Reifenrecycling im Verhältnis zur erweiterten HerstellerverantwortungOrange Stage
07.05.10:45City of Munich: Zero Waste meets IFAT / Zero Waste Solution Tours 2026IFAT Munich Meeting Hub
07.05.11:00Kunststoffrecycling vor dem endgültigen Aus?BDE Stage
07.05.11:30Effizientes und sicheres Recycling von Lithium-Ionen-Batterien im industriellen MaßstabOrange Stage
07.05.12:30Brennende Herausforderung – Batteriebrände in der AbfallwirtschaftOrange Stage
07.05.13:30Roadmap 2045 – Perspektiven der thermischen Abfallbehandlung im Kontext der KreislaufwirtschaftOrange Stage
07.05.13:30Digitalization in Waste ManagementSolution Tours
07.05.14:30Die EU im Blickpunkt: Wie kann man die Auswirkungen der Abfallwirtschaft auf den Klimaschutz nutzen?Orange Stage
07.05.15:00Sondervermögen zwischen Anspruch und Wirkung – Auswirkungen auf Infrastruktur und KreislaufwirtschaftBDE Stage
07.05.15:30Zirkuläre Kunststoffe als Schlüssel für ein resilienteres EuropaOrange Stage
07.05.16:30KI und Robotik für das Abfall- und Ressourcenmanagement der nächsten GenerationOrange Stage
Quelle: RECYCLING magazin
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