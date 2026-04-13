IFAT 2026 im Überblick

Unternehmen aus aller Welt präsentieren hier ihre neuesten Lösungen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und zum Schutz unserer Umwelt leisten.
In unserem Newsletter werfen wir einen Blick auf ausgewählte Technologien und Trends, die auf der Messe besonders im Fokus stehen: Von intelligenten Wasseraufbereitungssystemen über moderne Recyclingverfahren bis hin zu digitalen Anwendungen für eine effizientere Kreislaufwirtschaft.
Die wichtigsten Termine auf der IFAT
|04.05.
|10:00
|Eröffnung der IFAT Munich 2026
|Blue Stage
|04.05.
|10:30
|Energie aus Abfall gewinnen – gibt es eine Universallösung?
|Orange Stage
|04.05.
|11:30
|Rohstoffrisiko für Deutschland? Chancen und Strategien im Umgang mit kritischen und strategischen Rohstoffen
|Orange Stage
|04.05.
|12:30
|Rohstoffsicherheit und Wertschöpfung – Mit Kreislaufwirtschaft Europas Zukunft sichern
|Orange Stage
|04.05.
|13:00
|Vom zirkulären Design zum zirkulären Fahrzeug – Wie Kreislaufwirtschaft die Mobilität der Zukunft verändert
|Orange Stage
|04.05.
|13:30
|Recycling von medizinischen Abfällen – Einfluss der Abfallsterilisation auf die Kunststoffeigenschaften
|Green Stage
|04.05.
|13:30
|Podiumsdiskussion: Zukunft der Kreislaufwirtschaft
|Orange Stage
|04.05.
|15:00
|CCU/CCS: RoundUp und Ausblick
|BDE Stage
|04.05.
|15:30
|Neue EU-Gesetze zu Abfall und Kreislaufwirtschaft – Ein Schub für die Länder, ein Traum oder sogar ein Albtraum?
|Orange Stage
|04.05.
|16:30
|Innovativ. Smart. KI-gesteuert: Wird künstliche Intelligenz die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung revolutionieren?
|Orange Stage
|04.05.
|16:30
|Tech Metal Transformation Challenge: Solutions for Critical Metal Recovery
|Green Stage
|04.05.
|17:00
|Kreislaufwirtschaft für Textilien — wer zahlt die Transformation?
|Circular Textiles – spotlight area
|05.05.
|09:00
|Potenziale von Digitalisierung und KI in der Kreislaufwirtschaft
|BDE Stage
|05.05.
|09:30
|Kreislaufwirtschaft und Rohstoffsicherheit – Strategien für eine resiliente Industrie
|Orange Stage
|05.05.
|10:00
|Digitalization in Waste Management
|Solution Tours
|05.05.
|10:30
|Finanzierung der Kreislaufwirtschaft: Ansätze aus der PREVENT Waste Alliance und GIZ
|Orange Stage
|05.05.
|11:30
|Kunststoffrecycling füllt die prognostizierten Rezyklatlücken
|Orange Stage
|05.05.
|12:30
|Zirkulärer Industriestandort Deutschland (Studienpräsentation von BDI, WBCSD und BCG)
|Orange Stage
|05.05.
|13:00
|Textilien im Kreislauf – Aufbau einer textilen Kreislaufwirtschaft in Europa
|Circular Textiles – spotlight area
|05.05.
|13:00
|Technologien für die Kreislaufwirtschaft
|Hydrogen Stage
|05.05.
|13:30
|New Approaches to Plastic Waste Recycling
|Solution Tours
|05.05.
|14:15
|VerpackDG: Umsetzung der PPWR in Deutschland
|BDE Stage
|05.05.
|14:30
|Rezyklateinsatzquoten – Lessons Learned aus der PPWR für weitere Regulierungen
|Orange Stage
|05.05.
|15:30
|Ist die EPR der Schlüssel für eine Transformation unserer Industriegesellschaft und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit?
|Orange Stage
|05.05.
|15:30
|Zielkonflikte in der Chemikalienpolitik: REACH zwischen Zero Pollution und Kreislaufwirtschaft
|BDE Stage
|05.05.
|16:30
|Kreislaufwirtschaft unter Druck – Wann wird Regulierung zum Risiko für funktionierende Märkte
|Orange Stage
|06.05.
|09:00
|Nachweis von Rezyklate, Integration von Rezyklaten – Was ist gefordert? vs. Was ist möglich?
|Circular Textiles – spotlight area
|06.05.
|09:30
|Europäisches Spitzengespräch der Kreislaufwirtschaft
|Orange Stage
|06.05.
|09:30
|BDI-Studie Kreislaufwirtschaft: Deep Dive zum Textil-Sektor
|Circular Textiles – spotlight area
|06.05.
|10:30
|Maschinelle Kommunikation und Digitalisierung zur Steigerung des Recyclings von Verpackungsabfällen
|Orange Stage
|06.05.
|11:30
|Abfall und Klima – Auf dem Weg zur Netto-Nullemission
|Orange Stage
|06.05.
|11:30
|Zirkuläres Bauen & Sanieren: Wettbewerbsfähigkeit durch Ressourceneffizienz
|BDE Stage
|06.05.
|12:30
|Marktanreize für Kunststoffrecycling
|Orange Stage
|06.05.
|13:00
|Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien – Ziele und Umweltziele
|Green Stage
|06.05.
|13:00
|Closed Loop Recycling Technologies for Textiles
|Circular Textiles – spotlight area
|06.05.
|13:00
|Gewerbeabfallverordnung: Wichtige Rohstoffquelle nutzen
|BDE Stage
|06.05.
|13:30
|Kreislaufwirtschaft für den Industriestandort Deutschland
|Orange Stage
|06.05.
|14:30
|Textilrecycling und Kreislaufwirtschaft für eine bessere Zukunft
|Orange Stage
|06.05.
|15:30
|Schnelllebige Mode, langsamer Fortschritt? Ausweitung der EU-Kreislaufwirtschaft im Textilbereich
|Orange Stage
|06.05.
|16:30
|Digitale Produktpässe als Instrument für ein qualitativ hochwertigeres Recycling?
|Orange Stage
|07.05.
|09:30
|Vom Altfahrzeug zum Rohstoff: Perspektiven im Automobilrecycling
|Orange Stage
|07.05.
|09:30
|Mit Biogas die Kreislaufwirtschaft vorantreiben: Zusammenarbeit des deutschen Fachverbands Biogas für eine nachhaltige Verwertung von Bioabfällen
|Green Stage
|07.05.
|10:00
|Cross Industry mit der IAA MOBILITY: Batterierecycling in der Mobilität
|Green Stage
|07.05.
|10:00
|New Approaches to Plastic Waste Recycling
|Solution Tours
|07.05.
|10:15
|Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zur Rohstoffresilienz: Perspektiven für Deutschland und Europa
|BDE Stage
|07.05.
|10:30
|Reifenrecycling im Verhältnis zur erweiterten Herstellerverantwortung
|Orange Stage
|07.05.
|10:45
|City of Munich: Zero Waste meets IFAT / Zero Waste Solution Tours 2026
|IFAT Munich Meeting Hub
|07.05.
|11:00
|Kunststoffrecycling vor dem endgültigen Aus?
|BDE Stage
|07.05.
|11:30
|Effizientes und sicheres Recycling von Lithium-Ionen-Batterien im industriellen Maßstab
|Orange Stage
|07.05.
|12:30
|Brennende Herausforderung – Batteriebrände in der Abfallwirtschaft
|Orange Stage
|07.05.
|13:30
|Roadmap 2045 – Perspektiven der thermischen Abfallbehandlung im Kontext der Kreislaufwirtschaft
|Orange Stage
|07.05.
|13:30
|Digitalization in Waste Management
|Solution Tours
|07.05.
|14:30
|Die EU im Blickpunkt: Wie kann man die Auswirkungen der Abfallwirtschaft auf den Klimaschutz nutzen?
|Orange Stage
|07.05.
|15:00
|Sondervermögen zwischen Anspruch und Wirkung – Auswirkungen auf Infrastruktur und Kreislaufwirtschaft
|BDE Stage
|07.05.
|15:30
|Zirkuläre Kunststoffe als Schlüssel für ein resilienteres Europa
|Orange Stage
|07.05.
|16:30
|KI und Robotik für das Abfall- und Ressourcenmanagement der nächsten Generation
|Orange Stage