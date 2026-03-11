Anzeige

XR3000C zerkleinert G&I-Abfälle

Das portugiesische Entsorgungsunternehmen Euro Separadora nutzt einen industriellen Zerkleinerer von Untha, um nicht recyclingfähige Materialien aus Gewerbe- und Industrieabfällen aufzubereiten. Ziel ist es, G&I-Abfall zu zerkleinern und daraus Ersatzbrennstoff (EBS) für energieintensive Industrien zu erzeugen. Zuvor konnten verschiedene Materialströme aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten nicht verwertet werden.
G&I-Abfall zerkleinern
Euro Separadora verarbeitet G&I-Abfall zu EBS mit UNTHA XR3000C. Copyright: Untha Shredding Technology
Euro Separadora ist in Portugal in der Sammlung, Sortierung, dem Transport und der Verwertung von Abfällen tätig. Das Unternehmen verarbeitet unter anderem Abfälle aus Industrie und Gewerbe, Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Bau- und Abbruchabfälle. Ein Schwerpunkt liegt auf der Aufbereitung von Ersatzbrennstoffen für industrielle Anwendungen.

XR3000C verarbeitet unterschiedliche Materialströme

Seit 2025 setzt das Unternehmen den Einwellenzerkleinerer XR3000C von Untha ein. Mit der Anlage lassen sich unterschiedliche Materialien aus G&I-Abfällen zerkleinern, darunter Kunststoffe, Altholz, Textilien sowie Bestandteile aus Elektro- und Elektronikaltgeräten. Das aufbereitete Material wird anschließend als Ersatzbrennstoff in der Zementindustrie eingesetzt.

Der eingesetzte XR3000C wird von zwei Motoren mit jeweils 132 Kilowatt Leistung angetrieben. Das C-Schneidsystem mit drei Messerreihen ermöglicht die Verarbeitung heterogener Abfallströme. Die Anlage erreicht einen Durchsatz von rund zehn Tonnen Material pro Stunde und erzeugt einen homogenen Output.

Metallabscheidung und EBS-Produktion

Die Anlage ist mit einem Austragsförderband und einem Überbandmagneten ausgestattet. Dieser trennt im Material enthaltene Metalle automatisch ab. Die ausgeschleusten Metalle können anschließend als Sekundärrohstoffe vermarktet werden und gelangen zurück in den Wertstoffkreislauf.

Das verbleibende Material wird zu Ersatzbrennstoff aufbereitet und in der Zementindustrie als nicht-fossiler Energieträger eingesetzt. Dadurch lassen sich fossile Brennstoffe teilweise ersetzen.

Anpassung an unterschiedliche EBS-Qualitäten

Der XR3000C kann an unterschiedliche Anforderungen der Ersatzbrennstoffproduktion angepasst werden. Dazu gehören beispielsweise Veränderungen an der Anzahl der Schneidzähne oder der Einsatz verschiedener Lochsiebe, um unterschiedliche Korngrößen zu erzeugen.

Euro Separadora plant, die Anlage im Zwei-Schicht-Betrieb zu betreiben und monatlich rund 1.000 Tonnen Ersatzbrennstoff zu produzieren.

Auslegung für den Dauerbetrieb

Der Einwellenzerkleinerer ist für den kontinuierlichen Einsatz in der Abfallaufbereitung ausgelegt. Die Konstruktion ist auf robuste Betriebsbedingungen und wechselnde Materialzusammensetzungen ausgelegt. Gleichzeitig zielt das Anlagenkonzept auf eine einfache Bedienung und Wartung sowie auf geringe Betriebs- und Stillstandskosten ab.

