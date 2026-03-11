Anzeige

Neue Anlagenbaufirma für PV-Recycling gegründet

Mit der Convitrum GmbH ist ein Unternehmen für Anlagenbau im PV-Recycling gegründet worden. Der neue Anbieter mit Sitz in Ludersdorf-Wilfersdorf in Österreich richtet sein Angebot an internationale Kunden aus Entsorgungswirtschaft und Recyclingindustrie, die Anlagen zur Behandlung ausgedienter Photovoltaikmodule planen oder betreiben.
Anlagenbau für PV-Recycling
Copyright: Convitrum
Die Convitrum GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft der Reiling Unternehmensgruppe sowie der Anlagenbauingenieure Kevin Auner und Erwin Schaller. Das Unternehmen verbindet Erfahrungen aus dem industriellen Photovoltaik-Recycling mit Know-how in Planung und Umsetzung technischer Anlagenkonzepte.

Erfahrung aus industriellem PV-Recycling

Grundlage für die technische Entwicklung ist unter anderem der PV-Recyclingstandort der Reiling Unternehmensgruppe in Münster. Dort betreibt das Unternehmen seit mehreren Jahren eine Anlage zur Aufbereitung von Photovoltaikmodulen, die für die Rückgewinnung verschiedener Materialfraktionen ausgelegt ist.

Die Erfahrungen aus dem Betrieb dieser Anlage fließen in die Planung neuer Systeme ein. Ziel ist die Entwicklung technischer Lösungen für unterschiedliche Anforderungen von Entsorgungs- und Recyclingunternehmen.

Modulare Anlagenkonzepte für internationale Märkte

Das Unternehmen entwickelt Anlagenkonzepte für verschiedene Anlagengrößen und Prozessschritte. Das Spektrum reicht von Anlagen zur mechanischen Vorbehandlung bis zu Anlagenkonfigurationen, die auf die Rückgewinnung der im Photovoltaikmodul enthaltenen Materialien ausgelegt sind.

Die Systeme werden modular aufgebaut und können an unterschiedliche Mengenströme und Rahmenbedingungen angepasst werden. Damit richtet sich das Angebot an Unternehmen, die eigene Kapazitäten im PV-Recycling aufbauen oder bestehende Anlagen erweitern wollen.

Planung und Projektbegleitung

Neben der technischen Planung umfasst das Leistungsangebot auch die Umsetzung von Anlagenprojekten sowie Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau von PV-Recyclingkapazitäten. Die Projektbegleitung kann auch über die Inbetriebnahme hinaus erfolgen.

Quelle: Reiling
