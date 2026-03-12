Erkenntnisse der Circular Valley Convention 2026

Mehrere Beiträge machten deutlich, dass zirkuläre Geschäftsmodelle zunehmend Teil langfristiger Unternehmensstrategien werden. Kreislaufwirtschaft wird dabei nicht mehr ausschließlich als Umweltinstrument verstanden, sondern als Ansatz zur Sicherung von Rohstoffen und zur Stabilisierung industrieller Wertschöpfung.

Recycling als Rohstoffquelle

Neben Fragen des Produktdesigns rückte auf der Circular Valley Convention 2026 auch das Recycling stärker in den Fokus. Fortschritte bei Recyclingtechnologien und industriellen Rückgewinnungsprozessen sollen dazu beitragen, Materialien länger im Wirtschaftskreislauf zu halten.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen hochwertige Sekundärrohstoffe, die für viele Industriezweige eine wachsende Bedeutung gewinnen. Sie gelten zunehmend als Faktor für die Versorgungssicherheit der europäischen Industrie mit kritischen Rohstoffen.

Zirkuläre Rohstoffströme stabilisieren Lieferketten

Ein zentrales Thema der Circular Valley Convention 2026 war die Frage, wie sich Lieferketten resilienter gestalten lassen. Beiträge aus Industrie, Wissenschaft und Politik zeigten, dass geschlossene Stoffkreisläufe und die Nutzung von Sekundärrohstoffen zur Stabilisierung industrieller Lieferketten beitragen können.

Die Kreislaufwirtschaft wird in diesem Zusammenhang als Instrument betrachtet, um wirtschaftliche Abhängigkeiten zu verringern und den Zugang zu Materialien langfristig zu sichern.

Produktdesign bestimmt Zirkularität

Mehrere Diskussionen der Circular Valley Convention 2026 befassten sich mit der Rolle des Produktdesigns für die Kreislaufwirtschaft. Entscheidungen über Materialien, Konstruktion und Modularität werden bereits in der Entwicklungsphase getroffen und beeinflussen maßgeblich die spätere Wiederverwendung oder das Recycling von Produkten.

Konzepte wie Circular Design, modulare Bauweisen und Design for Disassembly sollen dazu beitragen, Produkte leichter reparierbar, wiederverwendbar und recycelbar zu machen. Damit verschiebt sich der Fokus der Circular Economy stärker an den Beginn des Produktlebenszyklus.

Digitalisierung schafft Transparenz in Stoffströmen

Digitale Technologien wurden auf der Circular Valley Convention 2026 als wichtiger Baustein für zirkuläre Wertschöpfung diskutiert. Digitale Produktpässe, Datenräume und KI-gestützte Analysen können Materialflüsse entlang komplexer Lieferketten transparenter machen.

Die bessere Verfügbarkeit von Daten über Materialien und Produkte ermöglicht es Unternehmen, Stoffströme gezielter zu steuern und neue datenbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Internationale Kooperation für zirkuläre Wertschöpfung

Ein weiteres Thema der Circular Valley Convention 2026 war die internationale Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Circular Economy. Hervorgehoben wurde die Kooperation zwischen Nordrhein-Westfalen, Flandern und den Niederlanden.

In gemeinsamen Projektgruppen arbeiten Vertreter aus Industrie, Politik und Forschung an Lösungen für Branchen wie chemische Industrie, zirkuläres Bauen und Batteriewertschöpfung. Ziel ist es, Innovationen schneller zu entwickeln und zirkuläre Wertschöpfungsketten im industriellen Kernraum Europas aufzubauen.

Umsetzung der Circular Economy

Die Circular Valley Convention 2026 verdeutlichte, dass die Transformation zur Circular Economy eine Zusammenarbeit verschiedener Akteure erfordert. Politik, Industrie, Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen entwickeln dabei zunehmend gemeinsame Ansätze zur Umsetzung zirkulärer Geschäftsmodelle.

Die nächste Circular Valley Convention ist für den 4. und 5. Mai 2027 angekündigt.