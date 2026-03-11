Holland Recycling erweitert Anlage mit Querstromzerspaner

Holland Recycling ist seit 2010 auf die Entsorgung und Aufbereitung ausgedienter IT-Geräte spezialisiert. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht das Elektronikrecycling mit Schwerpunkt auf der Rückgewinnung von Metallen aus elektronischen Bauteilen und Leiterplatten. Das Unternehmen verarbeitet Leiterplatten in mehr als 25 unterschiedlichen Qualitäten und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Rückgewinnung wertvoller Metalle.

Der Betrieb ist nach dem europäischen Standard WEEELABEX zertifiziert und erfüllt seit 2015 entsprechende Anforderungen für die Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

Erweiterung der Aufbereitungskapazitäten

Im Zuge einer geplanten Erweiterung der Anlage, die künftig auch die Behandlung von Elektro-Großgeräten wie Haushaltsgeräten umfasst, investiert das Unternehmen in einen Querstromzerspaner TQZ2000 der THM recycling solutions GmbH. Die Anlage verfügt über einen Kessel-Innendurchmesser von zwei Metern und wird mit einer Schallschutzeinhausung sowie einer angeschlossenen Sortierkabine installiert.

THM übernimmt im Projekt neben Lieferung und Installation auch die Planung des Anlagenkonzepts.

Anlagenkonzept und Materialdurchsatz

Der Querstromzerspaner arbeitet mit einer Antriebsleistung von 315 kW. Die Anlage ist auf einen Durchsatz von sechs bis acht Tonnen Elektroaltgeräte pro Stunde ausgelegt.

Das Anlagenkonzept umfasst einen neun Kubikmeter großen Aufgabebunker mit Zuführförderer sowie einen anschließenden Materialaustrag. Das aufbereitete Material gelangt anschließend in eine angebundene Sortierkabine. Dort stehen an zwei Sortierbändern insgesamt acht manuelle Arbeitsplätze zur Verfügung, um Wertstofffraktionen gezielt zu separieren und den Anteil verwertbarer Materialien zu erhöhen.

Aufschluss von Verbundstoffen

Der Querstromzerspaner TQZ2000 wird zur Aufbereitung komplexer Verbundmaterialien eingesetzt. Das Verfahren basiert auf einem Aufschluss durch rotierende Ketten, die Materialien schonend öffnen und zerkleinern. Dadurch können unterschiedliche Stoffverbunde in kurzer Zeit aufgeschlossen und für weitere Trennprozesse vorbereitet werden.

Das Verfahren ermöglicht die Abtrennung auch schadstoffhaltiger Komponenten und reduziert gleichzeitig den Verschleiß der eingesetzten Bauteile. Durch die vergleichsweise langen Standzeiten der Verschleißteile sowie den stabilen Anlagenbetrieb wird eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufbereitung von Elektroaltgeräten unterstützt.