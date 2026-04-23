Tomra eröffnet Test- und Schulungszentrum in Charlotte

Sortiertechnik für unterschiedliche Materialströme

Das 425 Quadratmeter große Test- und Schulungszentrum ist mit aktuellen Sortiersystemen von Tomra Recycling ausgestattet. Kunden aus der Region können dort Abfall- und Kunststoffströme unter realitätsnahen Bedingungen testen.

Zum Einsatz kommt die neueste Generation des Autosort, ausgestattet mit der Deep-Learning-Technologie GAINnext. Das System ist für unterschiedliche Anwendungen ausgelegt und kann unter anderem bei Siedlungsabfällen, Papier, Kunststoffen und Verpackungen eingesetzt werden. Die bildbasierte künstliche Intelligenz soll schwer erkennbare Objekte identifizieren und damit Rückgewinnung und Reinheit der erzeugten Recyclate verbessern.

Für die Analyse und Sortierung von Kunststoffflocken stehen zudem die Systeme Autosort Flake und Innosort Flake zur Verfügung. Innosort Flake ermöglicht die gleichzeitige Erkennung von Polymerarten und Farben. Dafür werden ein Nahinfrarot-Spektrometer sowie eine beidseitige Bildgebung mit hochauflösenden Kameras eingesetzt. Autosort Flake kombiniert Nahinfrarot-Spektrometer, Vollfarbkamera und Metallsensor, um hochreine Endprodukte aus gemischten Materialströmen zu erzeugen.

Datenbasierte Materialverfolgung im Testkreislauf

In den Testkreislauf ist außerdem der Waste Analyzer von PolyPerception integriert. Das System arbeitet mit Deep-Learning-Verfahren und erfasst den Materialfluss an mehreren Punkten der Linie in Echtzeit. Ausgewertet werden unter anderem Durchsatz, Materialzusammensetzung und Ausbeuteverluste.

Die kontinuierliche Analyse soll die Transparenz im Betrieb erhöhen und eine datenbasierte Optimierung von Leistung und Kosten ermöglichen. Damit ergänzt die Materialüberwachung die Sortiertechnik um ein Instrument zur Prozessbewertung und Anlagenoptimierung.

Ausbau von Schulung und Service

Mit dem neuen Zentrum baut Tomra Recycling auch sein Schulungsangebot in Amerika aus. Künftig werden dort sowohl Kunden als auch eigene Servicetechniker geschult. Im Mittelpunkt stehen Wartung, Anlagenbedienung und die Verbesserung der Maschinenleistung.

Bereits angekündigt sind zwei eintägige Schulungsformate für Kunden. Das Programm „Operational Maintenance Training“ behandelt die Grundlagen der Maschinenbedienung und Arbeitssicherheit, Datensicherung und Systemwiederherstellung, vorbeugende Wartung sowie die Diagnose von Fehlercodes. Das Programm „Maximizing Performance Training“ vermittelt erweiterte Maschineneinstellungen, die Bewertung der Maschinenleistung, Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Performance sowie die Diagnose des Maschinenzustands.

Teil des weltweiten Testnetzwerks

Der Standort in Charlotte ist nach Angaben des Unternehmens eines von sieben Test- und Schulungszentren von Tomra weltweit. Mit dem neuen Zentrum überträgt TOMRA die Strukturen und Leistungen seiner Standorte in Europa und Asien auf den amerikanischen Markt. Ziel ist ein einheitlicher Zugang zu technischem Fachwissen, Materialtests und anwendungsbezogener Schulung.

Für Recyclingunternehmen in Nord- und Südamerika soll das neue Zentrum vor allem kürzere Vorlaufzeiten, mehr Flexibilität bei Testterminen und einen direkteren Zugang zu technischen Ressourcen bieten. Tomra Recycling Charlotte wird damit zu einem zentralen Anlaufpunkt für Materialversuche, Schulungen und Service in der Region.